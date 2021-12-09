Тренер визвірився на підопічних

Хаві не приховував розчарування від гри своєї команди. У перерві він забіг до роздягальні футболістів та почав кричати на них.

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Дехто з вас не розуміє, що означає грати за Барсу,
– наголосив тренер.

Таким чином наставник хотів "розбудити" свою команду. Однак футболісти не відреагували на настанови свого тренера. Вже після завершення поєдинку розчарований Хаві не висловив жодну з претензій гравцям.

"Така наша реальність, нічого з цим вдіяти не можна. Ми зіткнулися з цією ситуацією всі разом, тому маємо разом її й подолати. Від сьогоднішнього дня розпочинається новий етап історії клубу", – сказав Хаві журналістам.

  • Вперше за 20 років Барселона не вийшла із групи Ліги чемпіонів та вперше з 2004 року зіграє у Лізі Європи. Тоді цей турнір мав назву Кубок УЄФА.
  • У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Баварія перемогла Барселону. Матч завершився на користь мюнхенців з рахунком 3:0.
  • Натомість Баварія здобула перемогу у групі E, команда виграла 6 матчів та здобула 6 очок.