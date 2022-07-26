Ярмоленко дебютував за Аль-Айн у товариському матчі

Андрій Ярмоленко у поточне літнє трансферне вікно перебрався до команди Сергія Реброва – Аль-Айн із ОАЕ. Український вінгер вже встиг дебютувати за нову команду.

Перший матч для Ярмоленка в ОАЕ

Лідер збірної України дебютував за свою нову команду з ОАЕ. Ярмоленко також обрав собі ігровий номер у новому клубі, пише 24 канал.

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У понеділок, 25 липня, Аль-Айн у рамках підготовки до майбутнього сезону зустрічався з клубом п'ятого німецького дивізіону Ханкофен-Хайлінг. 32-річний Ярмоленко з'явився на полі у другому таймі, результативними діями не відзначився.

Підопічні Реброва здобули мінімальну перемогу у товариському матчі, єдиний м'яч був забитий у першій половині гри.

Новачок Аль-Айна півзахисник Андрій Ярмоленко виступатиме за команду під 10-м номером.

Що відомо про перехід Ярмоленка