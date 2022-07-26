Ярмоленко дебютував за Аль-Айн у товариському матчі
Андрій Ярмоленко у поточне літнє трансферне вікно перебрався до команди Сергія Реброва – Аль-Айн із ОАЕ. Український вінгер вже встиг дебютувати за нову команду.
Перший матч для Ярмоленка в ОАЕ
Лідер збірної України дебютував за свою нову команду з ОАЕ. Ярмоленко також обрав собі ігровий номер у новому клубі, пише 24 канал.
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У понеділок, 25 липня, Аль-Айн у рамках підготовки до майбутнього сезону зустрічався з клубом п'ятого німецького дивізіону Ханкофен-Хайлінг. 32-річний Ярмоленко з'явився на полі у другому таймі, результативними діями не відзначився.
Підопічні Реброва здобули мінімальну перемогу у товариському матчі, єдиний м'яч був забитий у першій половині гри.
Новачок Аль-Айна півзахисник Андрій Ярмоленко виступатиме за команду під 10-м номером.
Що відомо про перехід Ярмоленка
- Лідер національної команди підписав угоду еміратським клубом 13 липня. Контракт українця з Аль-Айном розрахований на один рік. У минулому сезоні 32-річний футболіст грав за Вест Хем.
- Нагадаємо, що наставником клубу з ОАЕ є український спеціаліст Сергій Ребров. Український фахівець розповів, про місце Ярмоленка у складі Аль-Айна.
- Футболіст також прокоментував перехід в еміратський клуб, простувавши чутки про пропозиції інших клубів.