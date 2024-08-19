Тренер Роми оцінив дебют Довбика в Італії та пояснив, що завадило українцю забити перший гол

У неділю, 18 серпня, Артем Довбик провів перший офіційний матч у складі італійської Роми. У стартовому турі Серії А "вовки" на виїзді зустрічалися з Кальярі.

Гра закінчилася "сухою" нічиєю 0:0. Українець провів на полі 90 хвилин та мав чудовий шанс забити, проте влучив у поперечину.

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Позитивна оцінка від Де Россі

Після фінального свистка гру Артема Довбика оцінив головний тренер Роми Даніеле Де Россі. Він залишився задоволений дебютом українця та впевнений, що форвард заб'є чимало голів за свою нову команду.

Це був непростий матч для Довбика. Ми поставили його не в найкращі умови в першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре, він часто отримував м’яч і майже забив. У мене є відчуття, що він заб'є багато голів,

– сказав Де Россі.

Зазначимо, що протягом поєдинку Артем Довбик завдав три удари по воротах Кальярі, виграв дві з п'яти верхових дуелей та віддав 13 з 16 точних передач.

. Після одного з ударів українця на добиванні відзначився взяттям воріт Лоренцо Пеллегріні, проте гол не зарахували через положення поза грою.

Нагадаємо, що наступний матч "вовки" проведуть 25 серпня проти Емполі. Гра відбудеться у Римі та розпочнеться о 21:45.