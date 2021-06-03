Федерація футболу Румунії опублікувала порядок доступу вболівальників на Національну арену під час Євро-2020.

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Власникам квитків на Євро-2020 доведеться отримати безпосередньо у Бухаресті браслети, які будуть перепусткою на стадіон. Браслети підтверджують, що людина не хворіє на COVID-19.

На стадіон допускатимуть 4 категорії людей:

люди, які вакциновані проти вірусу SARS-CoV-2 та для яких пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації;

люди, які мають негативний результат тесту RT-PCR – не пізніше ніж за 72 години до початку матчу ;

; люди, які перебувають у період між 15-м та 90-м днем після підтвердження інфікування SARS-CoV-2;

люди, які мають негативний результат швидкого тесту на визначення антигену, підтверджений медичним закладом, не пізніше ніж за 24 годин до початку матчу.

Де отримати браслет?

У день, або напередодні матчу вболівальник має прийти в один із акредитованих у Бухаресті медичних центрів Євро-2020 з підтверджуючими медичними документами румунською або англійською мовами.

Щоб отримати браслет, потрібно оплатити вартість процедури. За попередньою інформацією, вартість складатиме 1 євро.

Перелік медичних центрів, де видаватимуться браслети, з'явиться згодом.

Зауважимо, що експрес-тест можна зробити у день гри в одному з медичних центрів УЄФА. Та послуга також платна.