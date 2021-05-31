Умови в’їзду для українців на Євро-2020
З 1 червня для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон. З 28 травня Україна перебуває у зеленій карантинній зоні.
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Іноземцям з червоної та жовтої зон, які планують відвідати Бухарест під час Євро-2020, для в'їзду до країни мають надати:
- паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію), або
- довідку про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію), або
- негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію.
Для вболівальників, які подорожують з країн зеленої зони, карантинні обмеження не передбачені. Наразі не відомо, чи розповсюджується це на Україну.
Збірна України зіграє в Бухаресті два матчі. 17 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Північною Македонією, а 21 червня поміряються силами з Австрією. З Нідерландами українці зустрінуться в Амстердамі (13 червня).