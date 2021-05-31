Умови в’їзду для українців на Євро-2020

З 1 червня для перетину кордону Румунії скасовується різний підхід для громадян із червоної, жовтої та зеленої зон. З 28 травня Україна перебуває у зеленій карантинній зоні.

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Іноземцям з червоної та жовтої зон, які планують відвідати Бухарест під час Євро-2020, для в'їзду до країни мають надати:

паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в'їзду в Румунію), або

довідку про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію), або

негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до в'їзду в Румунію.

Важливо. Правила розповсюджуються на вболівальників, які планують їхати винятково на Євро-2020 і перебуватимуть у Румунії не більше 72 годин. Іноземці, які приїдуть із червоної зони і не залишать територію Румунії протягом трьох днів, на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну.

Для вболівальників, які подорожують з країн зеленої зони, карантинні обмеження не передбачені. Наразі не відомо, чи розповсюджується це на Україну.

Збірна України зіграє в Бухаресті два матчі. 17 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Північною Македонією, а 21 червня поміряються силами з Австрією. З Нідерландами українці зустрінуться в Амстердамі (13 червня).