Дебют Довбика, шанс Луніна та п’ятірка в АПЛ: де і коли українці зіграють в топових чемпіонатах

Топові європейські футбольні чемпіонати готуються до старту. А з ним готуються зіграти перші матчі й українці, які там виступають. Відтак українським вболівальникам буде за ким послідкувати вже в перших турах.

Англія

Чи не найбільше представництво українських футболістів саме в АПЛ. Там грають одразу п'ятеро українських гравців.

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Михайло Мудрик – Челсі

Вінгер перейшов до "синіх" в січні 2023 року. І поки за половину сезону, що він провів на "Стемфорд Брідж", не встиг надто вразити. Але головний тренер команди Маурісіо Почеттіно розраховує на нього. Тим більше, що в новому сезоні Мудрик буде виступати під номером "10" на спині.

Перший матч Челсі проведе у неділю, 13 серпня, коли до них в гості завітає Ліверпуль. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

До слова, саме проти цієї команди Мудрик і дебютував в Челсі, правда тоді це було на "Енфілд роуд".

Олександр Зінченко – Арсенал

Поки невідомо, чи готовий буде Зінченко зіграти за "канонірів" з першого туру. Він майже пропустив увесь передсезонний збір команди, відновлюючись від ушкодження.

В першому турі його Арсенал прийматиме на власному полі Ноттінгем Форест. Гра відбудеться в суботу, 12 серпня, і розпочнеться о 14:30.

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Ілля Забарний – Борнмут

Доволі цікаво в новому сезоні буде поспостерігати за Іллею Забарним. Захисник теж в січні перейшов до англійського клубу, але пропустив частину матчів через травму. Та наприкінці сезону став основним в складі "вишеньок".

Тепер в Борнмута новий тренер – Андоні Іраола, і влітку він активно використовував українця в товариських матчах. Тож можна очікувати, що Забарний буде грати з перших хвилин і в новому сезоні.

Борнмут свій перший матч проведе в суботу, 12 серпня. Команда прийматиме Вест Хем. Гра розпочнеться о 17:00.

Віталій Миколенко – Евертон

А от з Миколенком ситуація не цілком зрозуміла. Влітку "іриски" підписали досвідченого Ешлі Янга. І саме його награвали на лівому фланзі захисту. Миколенко за п’ять матчів зіграв лише одного разу – вийшов на заміну на 25 хвилин саме замість Янга. Тож чи варто очікувати, що за таких умов Миколенко буде постійно грати за Евертон?

Стартує Евертон домашнім матчем проти Фулхема в суботу, 12 серпня. Початок о 17:00.

Єгор Ярмолюк – Брентфорд

А от хто з українців може дебютувати в АПЛ в новому сезоні – це півзахисник Єгор Ярмолюк. Він перебрався до Брентфорда ще влітку 2022 року. Але його тоді ж одразу відправили в Брентфорд 2 (не плутати з молодіжною командою, якої в Брентфорда немає). Там він мав набиратися досвіду.

І своїм шансом українець скористався. Ще минулого сезону його декілька разів включали в заявку на матчі АПЛ, він зіграв 18 хвилин в Кубку футбольної ліги. А вже влітку 2023 року його перевели в основну команду та підписали новий контракт на 5 років.

Навряд чи варто очікувати його вихід в матчах АПЛ з перших хвилин. Але свій ігровий час він цілком може отримати. Перший матч його команда проведе вдома в неділю, 13 серпня. О 16:00 Брентфорд зіграє проти Тоттенхема.

Іспанія

В цьому сезоні Україну в Ла Лізі представлятимуть одразу троє гравців. І цілком йомовірно, що вони матимуть чимало ігрової практики.

Віктор Циганков та Артем Довбик – Жирона

Не так часто одразу двоє українців опинялися в одній команді з топового чемпіонату. Цього разу так сталося в Іспанії, де в пару до Віктора Циганкова керівництво Жирони вирішило придбати і Артема Довбика.

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Циганков вже встиг стати локальною зіркою в команді, і його місце в стартовому складі майже не піддається сумніву. А от Довбику тільки доведеться адаптовуватися до нової команди (а також країни та мови). Правда і в нього не має виникнути проблем в боротьбі за місце у старті, оскільки Жирона перед тим продала форварда Валентина Кастельяноса. Тож чимало буде залежати від того, наскільки швидко Довбик "увіллється" в новий колектив. Але свій час він точно повинен отримати.

Жирона перший матч в чемпіонаті Іспанії в новому сезоні проведе на виїзді – в суботу, 12 серпня, проти Реал Сосьєдад. Початок зустрічі о 18:00.

Андрій Лунін – Реал

Андрій Лунін – другий воротар в Реалі. І зі своєю роллю дублера погодився як сам українець, так і вболівальники. Та в цьом сезоні Лунін отримав шанс поборотися за місце в стартовому складі. Адже основний голкіпер Тібо Куртуа на тренуванні отримав травму, через яку може пропустили від 6 до 9 місяців, або й цілий сезон.

В Реалі зараз почали активно шукати заміну Куртуа. Адже входити в сезон, маючи основним голкіпером лише Луніна та ще двох воротарів майже без досвіду – не найкраща ідея. Та й тренерський штаб не надто розраховує на Луніна як основного воротаря.

Однак поки триває пошук заміни Куртуа, саме Лунін має відіграти в перших матчах "вершкових" в цьому сезоні. Та якщо цього не станеться, тоді вже можна цілком серйозно говорити про проблеми українця в мадридському клубі.

Перший матч в новому сезоні Реал проведе на виїзді проти Атлетіка з Більбао. Гра відбудеться в суботу, 12 серпня, і розпочнеться о 22:30.

Німеччина

В німецькій Бундеслізі Україну представляє доволі неоднозначний гравець.

Іван Ордець – Бохум

Влітку 2019 року Іван Ордець перейшов з донецького Шахтаря до московського Динамо. І права на нього досі належать російському клубу. Тим самим він "поставив хрест" на можливості виступати за збірну України, погнавшись до "довгим рублем".

Після початку російського вторгення Росії до України Ордець навіть опублікував пост в інстаграм, де написав "ні війні". Але весь цей час залишався гравцем російської команди, хоча більше не потрапляв до заявки на матч. І лише влітку 2022 року перейшов в оренду в Бохум на один сезон, скориставшись правилом ФІФА, яке дало йому змогу вільно покинути російський клуб. Виступатиме він в Бохумі і в новому сезоні, адже доклався до порятунку команди від вильоту з Бундесліги.

Перший матч в Бундеслізі Бохум проведе аж 19 серпня – на виїзді зіграє проти Штутгарта. Стартує ж сезон в Німеччині традиційно кубковими матчами. 12 серпня в 1/32 фіналу Бохум на виїзді зіграє проти Армінії

Франція

Поки в Лізі 1 є два українські представники. Але ситуація з ними доволі плачевна. І не виключено, що скоро на французьких стадіонах виступатиме лише один українець.

Едуард Соболь – Страсбург

Захисник після переходу в Страсбург в січні 2023 року зумів отримати місце в стартовому складі. Але зараз він травмований, і невідомо, коли повернеться на поле. Тож старт чемпіонату Франції він пропустить. А його команда перший матч зіграє в неділю, 13 серпня, коли на власному полі прийматиме Ліон. Початок зустрічі о 21:45.

Руслан Маліновський – Олімпік Марсель

Маліновський ще може змінити команду під час літнього трансферного вікна. Новий тренер клубу не розраховує на українця, і навіть не включив його в заявку команди на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Влітку він не зіграв жодної хвилини у спарингах французького клубу. Тому навряд чи варто очікувати, що Маліновський зіграє у новому сезоні французької Ліги 1.

Стартує ж Олімпік Марсель домашнім матчем проти Реймса в суботу, 12 серпня. Початок зустрічі о 18:00.

Італія

Не виключено, що в цьому сезоні в Серії А не буде жодного українця. Початок сезону точно обійдеться без них.

Віктор Коваленко – Аталанта

Формально у складі Аталанти є українець Віктор Коваленко. До клубу з Бергамо він повернувся після оренди в Спеції, яка вилетіла з Серії А. Але навряд чи він продовжить виступ за Аталанту. На нього не розраховує тренерський штаб, а керівництво бажає його позбутися, щоб розвантажити зарплатну відомість. Відтак зараз гравець у пошуку нової команди. А чемпіонат Італії стартує аж 19 серпня.

Бонуси

Та українці виступають не лише в топ-5 чемпіонатах. Чимало топових гравців грають і в інших європейських лігах. Для прикладу, Роман Яремчук виступає в Бельгії за Брюгге. Хоча в нього не склалося в першому сезоні за команду, але свій час у кваліфікації Ліги конференцій він таки отримав, і навіть відзначився забитим голом.

Правда в чемпіонаті Бельгії вже було зіграно два тури, і Яремчук лише в другому матчі вийшов на заміну на 20 хвилин. Однак забитий гол може додати йому впевненості. Відтак і в неділю, 13 серпня, в матчі проти Ейпена на виїзді можна буде побачити українського нападника на полі. Початок зустрічі о 17:00.

Не менш цікаво тепер буде спостерігати й за чемпіонатом Португалії. Туди в Бенфіку перебрався воротар Анатолій Трубін. Але поки невідомо, чи вдасться йому одразу витіснити зі стартового складу Одіссеаса Влаходімоса, який вже п'ять років є основним голкіпером "орлів". У понеділок, 14 серпня, Бенфіка зіграє перший матч в чемпіонаті Португалії – прийматиме Боавішту. Початок о 22:45.

В тій е Португалії за Ароуку виступає український захисник Богдан Мілованов. В кінці минулого сезону він втратив місце в стартовому складі. І провів матч в запасі у кваліфікації Ліги конференцій в цьому сезоні. Його ж команда перший матч в чемпіонаті проведе в неділю, 13 серпня, коли прийматиме Ешторіл. Початок зустрічі о 22:30.