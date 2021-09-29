"Коли я говорив, що Інтер – відмінна команда, і ментально вона сильніша за Шахтар, не брехав, а говорив правду, – сказав Де Дзербі на післяматчевій пресконференції. – Сьогодні Інтер це довів. Навіть коли Шахтар довго володів м'ячем, суперник не втрачав терпіння, а потім створював нам серйозні труднощі. Це демонструє, наскільки Інтер ментально сильний. Тому нічиєю ми маємо бути цілком задоволені".

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На запитання з натяком, чи не здається Де Дзербі, що на арбітра тиснула магія імені "Інтера", тренер надав відповідь з натяком:

Сьогодні не було жодного тиску на арбітра. Зате є інші команди, які звикли тиснути на суддів, і українські журналісти чудово знають, про що я говорю... Тому зараз взагалі не варто говорити про арбітрів. Обидві команди грали у відмінний футбол – ви це бачили. Навіть травма Траоре – випадковість.

При цьому Де Дзербі відзначив: "Гадаю, Траоре зазнав серйозної травми. Ми поки не знаємо наскільки серйозної – це буде відомо днями. Мені дуже шкода його, адже Лассіна не лише сильний футболіст, а й просто хороша людина, молодий і талановитий гравець".

Тренер перерахував футболістів, які зможуть замінити ключового форварда: "У нас є Фернандо, є Дентіньо, чекаємо повернення після травми Жуніора Мораєса. Мені подобається також, як на цій позиції грає Педріньо".

А от про наступний матч в Лізі чемпіонів проти Реала (19 жовтня) Де Дзербі поки що думати не буде, бо в пріорітеті поєдинок чемпіонату України проти Динамо (3 жовтня).

Саме на цьому матчі ми повинні сконцентруватися, – каже італієць. – Я вже думаю про цей поєдинок і ментально готовий до нього. Шахтар має змінити ієрархію в українському футболі, тому що минулого сезону Динамо виграло чемпіонат і зараз теж попереду. Матч проти киян для нас багато важить.

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