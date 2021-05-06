Де Дзербі дав згоду очолити Шахтар, – ЗМІ

Головний наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі замінить Луїша Каштру на тренерському містку Шахтаря. Спеціаліст готовий вивести клуб на новий рівень.

Спробує витягнути Шахтар із кризи

41-річний італійський фахівець готовий попрацювати з українським грандом. Роберто Де Дзербі швидше за все розпочне тренувати Шахтар з наступного сезону.

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Останніми тижнями тренер Сассуоло активно контактував з помічником директора по футболу донецького клубу Карло Ніколіні. Сторони обговорювали майбутні плани та амбіції нового проєкту італійця.

Керівництво Шахтаря готове заради домовленості з наставником підписати декілька гравців Сассуоло. Головним конкурентом "гірників" на трансфер тренера була італійська Фіорентина. Однак тепер варіант з "фіалками" відпав.

Різноманітних кандидатів преса сватала у тренерське крісло "гірників" – Гаттузо, Моурінью, Срну та Фонсеку. Вже точно команду не очолить Моурінью. Жозе підписав контракт із Ромою.

Де Дзербі сватають у Шахтар