Аваков очолив МВС у лютому 2014 року: де тоді були сучасні українські спортсмени

Арсен Аваков протягом семи років очолює Міністерство внутрішніх справ. Авакова офіційно призначили на посаду 27 лютого 2014 року. Редакція Спорт 24 спробувала згадати, де тоді були сучасні українські спортсмени та клуби.

Український футбол

Коли Арсен Аваков очолював МВС, український футбол доживав свої так звані "золоті часи".

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Металіст

Дніпро

Говерла

Карпати

Металург Донецьк

Севастополь

Таврія

Волинь

Металург Запоріжжя

У Прем'єр-лізі України (УПЛ) виступали такі клуби:Коли Аваков прийшов у МВС, то румунський тренер Мірча Луческу ще очолював донецький Шахтар. Після цього Луческу встиг покинути "гірників", очолити Зеніт, збірну Туреччини й нарешті – київське Динамо.



Рінат Ахметов і Мірча Луческу / Фото Шахтар

Легенда збірної України Олександр Шовковський ще стояв у воротах київського Динамо. За час роботи Авакова у МВС Шовковський встиг завершити кар'єру та стати тренером у збірній України.

Коли Аваков приходив у МВС, Жуніор Мораес та Марлос ще не мали українського громадянства. Тоді футболісти збірної України мали тільки бразильські паспорти.

За пів року до призначення Авакова Мораес тільки перейшов у донецький Металург. Після цього Жуніор встиг програти у Китаї та перейти з Динамо у Шахтар.

Натомість Марлос проміняв харківський Металіст на Шахтар.

Футболіст збірної України Андрій Воронін ще не завершив кар'єру. Український нападник виступав у Росії за Динамо Москва.

Аваков очолив МВС, коли "Донбас Арена" ще приймала футбольні матчі, зокрема – донецького Шахтаря.

Ряд футболістів збірної України, які поїхали на Євро-2020, були далекі від дебюту у професіоналах, адже виступали мінімум у молодіжних командах:

Віктор Циганков (16 років)

Віталій Миколенко (15 років)

Анатолій Трубін (12 років)

Ілля Забарний (11 років)

Микола Шапаренко (15 років)



Віктор Циганков / Фото Динамо

Під час приходу Авакова в МВС не існували деякі сучасні українські футбольні клуби з УПЛ:

Дніпро-1

Металіст 1925

Минай

Тенісистки України

Верес і Львів – були Львовом і Вересом відповідно.

Тільки у 2014 році Еліна Світоліна почала наближатися до топ-100 рейтингу WTA та вигравати престижні турніри. Еліна Світоліна була 38 ракетка світу, коли він очолив МВС.

Провідні українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська тоді й близько не дебютували на професійному рівні. Марті було 11 років, а Даяні – 13.

Інші види спорту

Легенда українського боксу Володимир Кличко під час приходу Авакова у МВС ще утримував титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO, WBA, The Ring.

За цей час Володимир встиг побити ще й Олександра Повєткіна, але програв Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа й завершив кар'єру боксера.

У лютому 2014 року Василь Ломаченко ще не був чемпіоном світу. Свій перший титул Василь здобуде тільки у червні 2014 року.



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

У той період українські вболівальники біатлону ще мали можливість спостерігати за легендарним біатлоністом Андрієм Дериземлею на етапах Кубка світу.

Натомість олімпійським надіям України та призеркам багатьох престижних змагань Дар'ї Білодід та Ярославі Магучіх було тільки 13 та 12 років відповідно.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк ще не був у НБА. Українець виступав за Черкаські Мавпи.

Біля керма Міністерства молоді та спорту за період перебування Авакова у МВС побувало 4 міністрів:

Дмитро Булатов (27 лютого – 2 грудня 2014)

Ігор Жданов (2 грудня 2014 – 29 серпня 2019)

Володимир Бородянський (2 вересня 2019 – 4 березня 2020)

Вадим Гутцайт (чинний міністр з 4 березня 2020)

. 13 липня 2021 Арсен Аваков подав у відставку з посади глави МВС. Аваков очолював МВС понад 7 років. Заяву про відставку він написав за власним бажанням.



Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу