Коли Арсен Аваков очолював МВС, український футбол доживав свої так звані "золоті часи".



Рінат Ахметов і Мірча Луческу / Фото Шахтар

Легенда збірної України Олександр Шовковський ще стояв у воротах київського Динамо. За час роботи Авакова у МВС Шовковський встиг завершити кар'єру та стати тренером у збірній України.

Коли Аваков приходив у МВС, Жуніор Мораес та Марлос ще не мали українського громадянства. Тоді футболісти збірної України мали тільки бразильські паспорти.

За пів року до призначення Авакова Мораес тільки перейшов у донецький Металург. Після цього Жуніор встиг програти у Китаї та перейти з Динамо у Шахтар.

Натомість Марлос проміняв харківський Металіст на Шахтар.

Футболіст збірної України Андрій Воронін ще не завершив кар'єру. Український нападник виступав у Росії за Динамо Москва.

Аваков очолив МВС, коли "Донбас Арена" ще приймала футбольні матчі, зокрема – донецького Шахтаря.