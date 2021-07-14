Український футбол

  • Металіст
  • Дніпро
  • Говерла
  • Карпати
  • Металург Донецьк
  • Севастополь
  • Таврія
  • Волинь
  • Металург Запоріжжя


Рінат Ахметов і Мірча Луческу / Фото Шахтар

  • Віктор Циганков (16 років)
  • Віталій Миколенко (15 років)
  • Анатолій Трубін (12 років)
  • Ілля Забарний (11 років)
  • Микола Шапаренко (15 років)


Віктор Циганков / Фото Динамо

Під час приходу Авакова в МВС не існували деякі сучасні українські футбольні клуби з УПЛ:

  • Дніпро-1
  • Металіст 1925
  • Минай

Тенісистки України

Інші види спорту


Василь Ломаченко / Фото Getty Images

  • Дмитро Булатов (27 лютого – 2 грудня 2014)
  • Ігор Жданов (2 грудня 2014 – 29 серпня 2019)
  • Володимир Бородянський (2 вересня 2019 – 4 березня 2020)
  • Вадим Гутцайт (чинний міністр з 4 березня 2020)


Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу