Украинский футбол

Когда Арсен Аваков возглавлял МВД, украинский футбол доживал свои так называемые "золотые времена".

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В Премьер-лиге Украины (УПЛ) выступали такие клубы:

Металлист

Днепр

Говерла

Карпаты

Металлург Донецк

Севастополь

Таврия

Волынь

Металлург Запорожье

Когда Аваков пришел в МВД, то румынский тренер Мирча Луческу еще возглавлял донецкий Шахтер. После этого Луческу успел покинуть "горняков", возглавить Зенит, сборную Турции и наконец – киевское Динамо.



Ринат Ахметов и Мирча Луческу / Фото Шахтер

Легенда сборной Украины Александр Шовковский еще стоял в воротах киевского Динамо. За время работы Авакова в МВД Шовковский успел завершить карьеру и стать тренером в сборной Украины.

Когда Аваков приходил в МВД, Жуниор Мораес и Марлос еще не имели украинского гражданства. Тогда футболисты сборной Украины имели только бразильские паспорта.

За полгода до назначения Авакова Мораес только перешел в донецкий Металлург. После этого Жуниор успел проиграть в Китае и перейти из Динамо в Шахтер.

Марлос променял харьковский Металлист на Шахтер.

Футболист сборной Украины Андрей Воронин еще не завершил карьеру. Украинский нападающий выступал в России за Динамо Москва.

Аваков возглавил МВД, когда "Донбасс Арена" еще принимала футбольные матчи, в частности – донецкого Шахтера.

Ряд футболистов сборной Украины, которые поехали на Евро-2020, были далеки от дебюта в профессионалах, ведь выступали минимум в молодежных командах:

Виктор Цыганков (16 лет)

Виталий Миколенко (15 лет)

Анатолий Трубин (12 лет)

Илья Забарный (11 лет)

Николай Шапаренко (15 лет)



Виктор Цыганков / Фото Динамо

Во время прихода Авакова в МВД не существовали некоторые современные украинские футбольные клубы из УПЛ:

Днепр-1

Металлист 1925

Минай

Вереск и Львов – были Львовом и Вереском соответственно.

Теннисистки Украины

Только в 2014 году Элина Свитолина начала приближаться к топ-100 рейтинга WTA и выигрывать престижные турниры. Элина Свитолина была 38 ракетка мира, когда он возглавил МВД.

Ведущие украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская тогда и близко не дебютировали на профессиональном уровне. Марте было 11 лет, а Даяне – 13.

Другие виды спорта

Легенда украинского бокса Владимир Кличко во время прихода Авакова в МВД еще удерживал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA, The Ring.

За это время Владимир успел побить еще и Александра Поветкина, но проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и завершил карьеру боксера.

В феврале 2014 года Василий Ломаченко еще не был чемпионом мира. Свой первый титул Василий получит только в июне 2014 года.



Василий Ломаченко / Фото Getty Images

В тот период украинские болельщики биатлона еще имели возможность наблюдать за легендарным биатлонистом Андреем Дериземлей на этапах Кубка мира. Зато олимпийским надеждам Украины и призерам многих престижных соревнований Дарье Белодед и Ярославе Магучих было только 13 и 12 лет соответственно. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк еще не был в НБА. Украинец выступал за Черкасские Обезьяны. У руля Министерства молодежи и спорта за период пребывания Авакова в МВД побывало 4 министров: Дмитрий Булатов (27 февраля – 2 декабря 2014)

Игорь Жданов (2 декабря 2014 – 29 августа 2019)

Владимир Бородянский (2 сентября 2019 – 4 марта 2020)

Вадим Гутцайт (действующий министр с 4 марта 2020) Внимание. 13 июля 2021 года Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Аваков возглавлял МВД более 7 лет. Заявление об отставке он написал по собственному желанию.



Какими скандалами отметился Аваков на посту главы МВД / инфографика 24 канала