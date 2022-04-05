Де Брюйне приніс МанСіті перемогу над Атлетіко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

Манчестер Сіті 5 квітня приймало гостей із Мадрида у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. "Містяни" здобули мінімальну перемогу над Атлетіко.

Манчестер Сіті – Атлетіко 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

У попередньому турі Атлетіко зустрічалось з ще одним клубом із Манчестера, але Юнайтед. У першому поєдинку була зафіксована мирова 1:1, а от у матчі-відповіді "матрацники" мінімально обіграли підопічних Ральфа Рангніка (0:1).

МанСіті у першій зустрічі вже оформило путівку у чвертьфінал. "Містяни" розгромили Спортинг з рахунком 5:0. А вже у другому матчі розписали "суху" нічию 0:0, повідомляє 24 канал.

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Вже з перших секунд МанСіті взяв під контроль м'яч. Сілва впав у штрафному суперника, сигналізуючи про порушення правил. Але суддя ніяк не відреагував на апеляції футболіста Сіті.

Тотальна перевага "містян" у контролі м'яча не приводила до якихось небезпечних моментів поблизу воріт Атлетіко.

Майже без моментів минав перший тайм. Знову гравець МанСіті опинився на газоні, але арбітр зустрічі і у цьому епізоді був невблаганний. Де Брюйне не зміг переконати суддю, який дозволив продовжувати гру.

Перша частина зустрічі закінчилась нульовою мировою.

Переможний гол капітана

На початку другої 45-хвилинки МанСіті заробив право на перспективний штрафний. Де Брюйне взявся виконувати стандарт та ледь не записав своє прізвище на табло. Облак у ефектному стрибку став на заваді голу.

На екваторі другого тайму господарі нарешті розмочили нулі на табло. Фоден, який вийшов на заміну, класно стягнув на себе декількох гравців суперника, віддав чудову передачу на Де Брюйне, який ударом у дальній кут відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Відео голу МанСіті

Після одного з епізодів на футбольному полі спалахнули емоції. Розбороняти футболістів взялись головні тренери команда Гвардіола та Сіміоне.

МанСіті мінімально обіграв Атлетіко на домашньому полі – 1:0.

Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 13 квітня.