149-та ракетка світу повідомила сумну звістку через свою сторінку в соцмережах, виклавши декілька світлин зі своїм дідусем. Українська тенісистка показала усі нагороди дідуся, які він здобув при житті.

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Ястремська: Ти завжди був прикладом для всіх

Даяна Ястремська зізналась, що саме дідусь Іван відкрив їй двері у світ спорту, а саме у теніс, коли їй було лише 5 років. Він завжди пишався та вірив у тенісистку під час її тріумфів та невдач. Дідусь був для спортсменки справжнім прикладом, тому ця втрата є дуже болісною для родини тенісистки та самої Даяни.

26.04.2023. Сьогодні помер мій дідусь. Людина, яка відкрила для мене двері у спорт. Людина, яка завжди пишалася мною і вірила в мене! Ти завжди був прикладом для всіх! Спочивай з миром. Твоя віра зі мною,

– написала тенісистка.



Помер дідусь Даяни Ястремської / Колаж 24 Каналу зі світлин тенісистки

Редакція сайту 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Даяни Ястремської з приводу смерті дідуся.

Відзначимо, що у цей день Ястремська провела свій матч на турнірі у Мадриді проти суперниці з Канади Ежені Бушар (WTA №285). Українка була фавориткою цього протистояння, але поступилась у трьох сетах – 7:6 та двічі по 2:6, 2:6. Можливо, Даяна дізналась про смерть дідуся перед поєдинком чи по його ходу, і це вплинуло на її моральний стан та гру на мадридському корті.