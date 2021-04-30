Ястремська не сперечається з тим, що допінг був: українку можуть не дискваліфікувати

Українській тенісистці Даяні Ястремській відмовили у скасуванні тимчасової дискваліфікації через допінг. Українка буде відстороненою до того моменту, поки не відбудеться суд у її справі.

Ястремська зможе оскаржити рішення у CAS

Віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін розповів деталі справи Ястремської.

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Зукін пояснив, що 20-річну Ястремську відсторонили від тенісних змагань до суду.

Вона оскаржила одного разу – їй відмовили, вона оскаржила вдруге – їй теж відмовили. Даяна продовжує бути відстороненою до того моменту, поки не відбудеться суд. А він повинен бути в другій половині травня,

– сказав віцепрезидент ФТУ.

Якщо ITF прийме рішення дискваліфікувати Ястремську, то українка зможе оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні.

Яке покарання загрожує Ястремській

Віцепрезидент Федерації тенісу України припускає, що Ястремська може уникнути покарання, або ж дискваліфікація буде короткою.

З огляду на всі обставини і малу дозу речовини, зрозуміло, що мова не може йти про тривалу дискваліфікацію. Є велика надія на те, що покарання все ж таки не буде,

– зазначив Зукін.

Він додав, що Ястремській не варто розраховувати на грошову компенсацію, якщо вона виграє суд. Також Зукін сказав, що сторона Ястремської не сперечається з тим, що допінг в організмі тенісистки був.

"Компенсації, швидше за все, не буде. Заборонена речовина все ж була знайдена, це не помилка. Сторона Ястремської і не сперечається з тим, що вона там була присутня. Яким чином ця речовина потрапила в організм спортсменки – це і є суть розслідування. Якщо вдасться довести, що вона потрапила в організм без бажання спортсменки, то може бути і відсутність покарання. Саме це і потрібно довести", – резюмував функціонер.