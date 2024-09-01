Зіркового ексгравця Шахтаря пограбували після матчу Серії А

В Італії пограбували відомого футболіста, який повертався додому після матчу. Жертвою зловмисників став зірковий екснападник Шахтаря.

Ексгравець Шахтаря, Давід Нерес, став жертвою збройного нападу. Під час інциденту була присутня дружина бразильського футболіста.

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Повертався додому та став жертвою пограбування

Вночі, 1 вересня, ексфутболіст Шахтаря, а нині гравець Наполі зі своєю дружиною повертався додому після чергового матчу Серії А проти Парми. До автомобілю Нереса під'їхали двоє зловмисників на мотоциклі.

Злодії розбили вікна машини Давіда та почали погрожувати пістолетами. Грабіжники змусили гравця віддати їм коштовний годинник та зникли з місця скоєння злочену. 27-річний нападник написав заяву в поліцію, яка наразі проводить розслідування.

Відео понівеченого авто Нереса:

Нагадаємо, що Давід Нерес за 12 мільйонів євро приєднався до "гірників" у січні 2022 року. Бразилець покинув Шахтар, не зігравши жодного матчу у футболці донеччан. Причиною цього рішення стала повномасштабна агресія з боку ворожої країни.