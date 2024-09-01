Ексгравець Шахтаря, Давід Нерес, став жертвою збройного нападу. Під час інциденту була присутня дружина бразильського футболіста.

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Повертався додому та став жертвою пограбування

Вночі, 1 вересня, ексфутболіст Шахтаря, а нині гравець Наполі зі своєю дружиною повертався додому після чергового матчу Серії А проти Парми. До автомобілю Нереса під'їхали двоє зловмисників на мотоциклі.

Злодії розбили вікна машини Давіда та почали погрожувати пістолетами. Грабіжники змусили гравця віддати їм коштовний годинник та зникли з місця скоєння злочену. 27-річний нападник написав заяву в поліцію, яка наразі проводить розслідування.

Відео понівеченого авто Нереса:

Нагадаємо, що Давід Нерес за 12 мільйонів євро приєднався до "гірників" у січні 2022 року. Бразилець покинув Шахтар, не зігравши жодного матчу у футболці донеччан. Причиною цього рішення стала повномасштабна агресія з боку ворожої країни.