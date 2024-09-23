Не Усиком єдиним: до українського футбольного клубу може долучитися зірка іншого виду спорту
Джерело:Дмитро Вєнков
Поціновувачі українського футболу вже другий сезон очікують на дебют Олександра Усика за житомирське Полісся, з яким зірковий боксер має професійний контракт. Проте подібний нетиповий крок раніше може зробити інший клуб.
Мова йде про Металіст 1925. Керівництво харківського клубу планує заграти в матчах своєї жіночої команди зірку дзюдо Дар'ю Білодід, повідомляє журналіст Дмитро Вєнков.
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Новий досвід для олімпійської призерки
За його інформацією, 23-річна спортсменка, яка нещодавно стала амбасадоркою Металіста 1925, може отримати свій шанс дебютувати в професійному футболі на жіночому рівні у другій половині сезону.
Зазначимо, що жіноча команда харківського клубу виступає в елітному дивізіоні України й очолює наразі турнірну таблицю. У нинішньому сезоні Металіст 1925 провів п'ять матчів, у яких здобув усі перемоги з загальним рахунком 24:1.
Досягнення Дар'ї Білодід у дзюдо
- Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020
- 3-разова чемпіонка Європи
- 2-разова чемпіонка світу.