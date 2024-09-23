У неділю, 22 вересня, "леви" вдома приймали АВС. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, а головним героєм зустрічі вкотре став Віктор Дьокереш, пише 24 Канал.

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Шалена результативність

Він відзначився дублем у ворота суперників та продовжив свою неймовірну серію. Цей поєдинок став десятим для шведського нападника в нинішній кампанії за клуб і збірну, і в кожному з них він відзначався бодай однією результативною дією.

Наразі в активі Віктора вже 14 забитих голів та 5 асистів. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії та Ліги націй у своєму дивізіоні.

Статистика Дьокереша в десяти стартових матчах сезону-2024/2025 / Скриншот із сайту Flashscore

Зазначимо, що інтерес до послуг шведського форварда протягом останнього року проявляли ледь не всі гранди АПЛ, Серії А та Ла Ліги. Останнім часом найбільше чуток ходить щодо Барселони, яка бачить у Вікторі Дьокереші довгострокову заміну Роберту Левандовському.

Дивіться відеоогляд матчу Спортінг – АВС

Зазначимо, що свою серію Віктор Дьокереш може продовжити вже 27 вересня. Спортінг о 22:15 на виїзді зустрічатиметься з Ешторілом.