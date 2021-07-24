Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Яким був шлях до бронзи 21-річної спортсменки – читайте далі.

24 канал зібрав цікаві факти з біографії дзюдоїстки, спортивні перемоги та особисте життя.

Важливо Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

Біографія Дарії Білодід

Майбутня чемпіонка Європи та світу народилася 10 жовтня у Києві у родині дзюдоїстів Геннадія та Світлани Білодід. До слова, батько Дарії у 2008 році теж брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні. Тоді він посів 7 місце. Саме батьки дзюдоїстки й є її тренерами. Хоча спочатку були проти, щоб вона займалася бойовими мистецтвами.

Освіта

Базову освіту Білодід отримала у ліцеї № 157 в Києві. У червні 2021 року вона повідомила про закінчення бакалаврату за спеціальністю Журналістика та соціальна комунікація в Національному університеті ім. Тараса Шевченка.



Дзюдоїстка отримала диплом бакалавра / Фото з інстаграму Дарії Білодід

Особисте життя

У серпні 2020 року стало відомо, що дзюдоїстка зустрічається із захисником "Динамо" Денисом Поповим. У грудні того ж року Білодід і Попов підтвердили, що вони розійшлися.

Спортивна кар'єра

Першу дорослу медаль Дарія виборола у свої 16 років. Сталося це на відкритому Континентальному кубку у Празі у березні 2017 року. А вже у квітні того ж року Білодід стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кілограмів.

2018 рік для Білодід також був вдалий. На Чемпіонаті світу 17-річна українка перемогла у півфіналі олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини, а у фіналі – чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії, ставши наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих.

На наступному чемпіонаті світу Білодід знову завоювала золоту медаль і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо у віці 18 років і 11 місяців.

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А у 2021 році Дарія посіла друге місце на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 48 кілограмів. Вона отримала травму у переможному півфіналі проти росіянки Ірини Долгової та не змогла вийти на вирішальний поєдинок.

Бронза на Олімпійських іграх у Токіо

24 липня на Олімпіаді-2020 українка здобула бронзову медаль, яка стала першою для України у Токіо. Це також і перша в історії незалежної України нагорода у жіночому дзюдо.

Дарія Білодід була однією з фавориток турніру, але, на жаль, вийти у фінал українка не змогла. Зрештою вона таки виборола бронзу для України, перемігши ізраїльтянку Широ Рішоні. Тільки-но сутичка завершилася, українка дала волю емоціям.

Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова,

– розповіла Дарія.

На першу медаль нашій країні на Олімпіаді-2020 вже відреагував Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна.

Білодід нагородили медаллю Олімпійських ігор-2020 / Фото НОК України