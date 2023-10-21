Ведуть перемовини з іноземцями: нинішній коуч Шахтаря підтвердив можливі зміни на містку тренера

Даріо Срна, можливо, не затримається у ролі наставниками "гірників". Донецький колектив перебуває в активному пошуку.

Шахтар веде перемовини із іноземними тренерами. Один із варіантів уже відмовив "кротам".

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В процесі

Донецький колектив перебуває у стані перебудови. "Гірники" наважились звільнити Патріка ван Лаувена, який очолив команду лише влітку. На його місце тимчасово прийшов Даріо Срна, проте і хорват має шанси стати головний керманичем колективу.

Не дивлячись на довіру до легенди "кротів", донецький клуб все ж намагається віднайти гідного іменитого коуча, котрий згодиться і нинішній непростий для України час взятись за роботу в Шахтарі. Зокрема, Даріо Срна зазначив, що ще не готовий бути головним тренером потужного колективу, через це "гірники" і приступили до пошуків.

Прийду з рішенням, коли буду готовий. А на сьогодні вважаю, що я зі своїми людьми, які працюють у спортивному секторі, можу привести кращого тренера. Звісно, якщо ми його не приведемо, то, напевно, я залишуся. Тому працюємо над цим. Шукаємо тренера з Європи,

– сказав хорват.

Варто відзначити, що деякі спроби донецького колективу уже зазнали невдачі. Зокрема, іменитий іспанський наставник, який свого часу очолював Маккабі Тель-Авів, Брайтон, Вотфорд, РБ Зальцбург, Сент-Етьєн, Олімпіакос і Сельту, відмовив "гірниками". До того ж маститий хорватський тренер також не збирається перебиратись до України, відзначивши, що це марна трата часу і енергії.