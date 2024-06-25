Битва за плей-оф: онлайн-трансляція матчу Данія – Сербія на Євро-2024
Збірні Данії та Сербії зіграють на чемпіонаті Європи 25 червня 2024. Трансляцію гри у Мюнхені можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.
У вівторок, 25 червня, відбудуться чотири зустрічі в рамках груп С та D на Євро-2024. Одна із них відбудеться у Мюнхені, де зійдуться між собою Данія та Сербія, пише 24 Канал.
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В пошуках першої перемоги
Серби опинились на межі вильоту після перших турів. Команда Стойковича показала непогану гру проти Англії, але все ж суперник здобув перемогу на класі.
А ось проти Словенії "білі орли" навпаки ледь не зганьбились, вирвавши нічию в компенсований час. Тепер же для проходу у плей-оф Сербії необхідно брати три очки у Данії.
Самі скандинави випереджають суперника лише на одне очко, адже змогли не програти як Словенії, так і Англії. В цьому випадку підопічних Х'юлманда влаштує навіть нічия, адже словенці навряд чи обіграють у паралельній зустрічі англійців.
Це дозволить Данії вийти у плей-оф за другого місця на Німеччину. Єдиною втратою скандинавів є травма неосновного Ділейні, а от Сербія вже має обходитись без одного зі своїх лідерів Костича.
Орієнтовні склади:Данія: Шмейхель – Мелє, Андерсен, Крістенсен, Вестергор, Крістіансен – Гейб'єрг, Х'юлманд, Еріксен – Вінд, Гойлунд.
Сербія: Райкович – Велькович, Міленкович, Павлович – Живкович. Іліч, Лукич, Младенович – С. Мілінкович-Савич, Тадич – Влахович.
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Де дивитися матч
Дивитися онлайн матч Данія – Сербія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.
Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Данія – Сербія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.