Цей жест є поширеним у футболі, коли гравці перед початком поєдинку стають на коліно, на знак підтримки прав темношкірих та протесту проти расизму.

До теми Перша перемога Європи на ЧС-2022: Англія розтрощила Іран у видовищному матчі – відео голів

Акція від англійців, попри санкції

Футболісти англійської збірної не побоялись та зробили потужний меседж для суспільства. Хоча за цей вчинок на Мундіалі у Катарі могли отримати санкції від ФІФА.

Цікаво, що цей момент змогли побачити глядачі на трибунах у Катарі та безпосередньо біля екранів своїх смартфонів, телевізорів.

Однак фанати, які перебували у зоні для уболівальників у Досі, не побачили цієї акції від англійців. Організатори чемпіонату світу-2022 перервали трансляцію до того моменту, поки футболісти Англії не підійнялись з коліна.

Навколо Мундіалю у Катарі вже було чимало скандалів та складно уявити, скільки ще може бути.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті Катар – Еквадор багато фанатів господарки-турніру покинули трибуни ще у перерві поєдинку.

До слова. Англія розтрощила Іран, забивши по три голи в обох таймах – 6:2.

ФІФА карає усі ініціативи команд

Раніше капітани багатьох збірних виступили із заявою, що будуть виводити свої команди на поле з пов'язкою OneLove, яка символізує боротьбу з будь-якими формами дискримінації. Однак така позиція була до висунутого ультиматуму від ФІФА. Федерація заявила, що буде капати капітанів із такими пов'язками жовтими картками.

Тоді представник збірної Нідерландів зізнався, що вони не хочуть ризикувати, щоб їх капітан виходив на поле вже із автоматичним попередженням.