Помер знаковий фанат України: він танцював гопак на полі під час гри СРСР на Олімпіаді – відео

Легендарний український вболівальник Данило Мигаль відійшов у засвіти на 69-му році життя. Канадець з українським корінням наробив великого галасу у 1976 році на Олімпійських Іграх.

Неприємні новини для української футбольної спільноти прийшли з Канади. У віці 68 років пішов з життя один з найвідоміших фанатів України Данило Мигаль.

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Перший український страйкер

Про смерть легенди повідомив український журналіст Любомир Кузьмяк. Вболівальник народився у Канаді у сім'ї емігрантів з України та проніс крізь життя любов до Батьківщини своїх предків.

Мигаль працював журналістом на місцевому радіо, з'являвся на телебаченні та писав у газету "Тандер-Бей". Найбільше Данило прославився під час півфінального матчу футбольного турніру на Олімпіаді-1976.

Тоді між собою зустрічались збірні НДР та СРСР. Під час гри фанат прорвався на полі у вишиванці з українським прапором та почав танцювати гопак посеред газону. Публіка оплесками підтримала Данила, але той зрештою був затриманий поліцією.

Відео вибігання Мигаля на матчі НДР – СРСР:

У відділку він пробув близько години. Пізніше Мигаль розповідав, що його з поліції допомагав звільняти син Героя України Степана Бандери. Він зізнався, що хотів розповісти світу про долю України та висловити протест проти радянської окупації його Батьківщини.

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Цікаво, що момент його вибігання та танців на полі в СРСР вирізали та не показали на телебаченні. Пізніше той славетний прапор був переданий в Україну. А три роки тому наш посол в Канаді вручив Данилу відзнаку за внесок у розвиток української громади.