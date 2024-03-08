Неприятные новости для украинского футбольного сообщества пришли из Канады. В возрасте 68 лет ушел из жизни один из самых известных фанатов Украины Даниил Мигаль.

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Первый украинский страйкер

О смерти легенды сообщил украинский журналист Любомир Кузьмяк. Болельщик родился в Канаде в семье эмигрантов из Украины и пронес сквозь жизнь любовь к Родине своих предков.

Мигаль работал журналистом на местном радио, появлялся на телевидении и писал в газету "Тандер-Бей". Больше всего Даниил прославился во время полуфинального матча футбольного турнира на Олимпиаде-1976.

Тогда между собой встречались сборные ГДР и СССР. Во время игры фанат прорвался на поле в вышиванке с украинским флагом и начал танцевать гопак посреди газона. Публика аплодисментами поддержала Даниила, но тот в конце концов был задержан полицией.

Видео выбегания Мигаля на матче ГДР – СССР:

В отделении он пробыл около часа. Позже Мигаль рассказывал, что его из полиции помогал освобождать сын Героя Украины Степана Бандеры. Он признался, что хотел рассказать миру о судьбе Украины и выразить протест против советской оккупации его Родины.

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Интересно, что момент его выбегания и танцев на поле в СССР вырезали и не показали на телевидении. Позже тот знаменитый флаг был передан в Украину. А три года назад наш посол в Канаде вручил Даниилу награду за вклад в развитие украинской общины.