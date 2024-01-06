Гравець збірної України врятував Бордо від ганебного вильоту з Кубка Франції: відео голу

Данило Ігнатенко нагадав про себе у матчі французького Кубка проти аматорів. Український хавбек оформив перший за майже півтора роки гол.

У Франції цього вікенду проходять матчі 1/32 фіналу місцевого Кубка. Відомий клуб Бордо, за який виступає хавбек збірної України Данило Ігнатенко, продовжує свій рух турніром, пише 24 канал.

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До цього жирондинці пройшли вже двох опонентів: спочатку в серії пенальті був вибитий Кане-ан-Руссійон, а пізніше мінімально переграний Ангулем. Цього разу Бордо знову випав представник аматорського чемпіонату Антант Саннуа.

Андердоги відкрили рахунок у першому таймі та були близькими до перемоги. Проте в середині другого тайму Бордо зрівняв рахунок як раз зусиллями Данила Ігнатенка.

Після подачі з кутового хавбек від душі злету приклався до м'яча та відправив його у дальній нижній кут. Зрештою гра дійшла до серії пенальті, де Бордо був більш точним (4:2). До слова, один із ударів реалізував саме Данило.

Відео голу Ігнатенка:

Відзначимо, що у жирондинців не найкращим чином йдуть справи у Лізі 2. Команда після 19-ти турів посідає 13 місце і до зони потрапляння у плей-оф за підвищення аж сім балів.

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До слова, для Ігнатенка це перший гол з жовтня 2022 року. Цього сезону 26-річний хавбек є гравцем основи Бордо, але у 16-ти матчах другого дивізіону відзначився лише одним асистом.