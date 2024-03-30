Чергові проблеми в Дані Алвеса: бразилець може бути засуджений через нове звинувачення

Чорна смуга в житті одного з найтитулованіших футболістів в історії продовжується. Бразилець має проблеми з законом не тільки в Іспанії, а й рідній країні.

Колишній правий захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес в лютому був засуджений до 4.5 років ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні, яке сталося в одному з нічних клубів Барселони. Наразі він подав апеляцію та на час її розгляду вийшов під заставу в 1 мільйон євро.

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Дані Алвеса очікує новий суд

Тепер же у бразильця з'явилася ще одна проблема. На нього подали судовий позов через порушення авторських прав.

Дані Алвеса звинувачують у крадіжці творів двох композиторів Жуліано та Тьяго Матеусів. Зазначається, що у 2020 році ексфутболіст брав участь в проєкті ООН щодо боротьби з дезінформацією навколо пандемії коронавірусу. Тоді він випусти трек під назвою "Avião", який за словами музикантів, є їх інтелектуальною власністю.

Дані Алвес обманним шляхом виключив імена справжніх творців. Іншими словами, для проведення кампанії проти фейкових новин ООН використала твір фальшивого авторства,

– заявили музиканти.

Жуліано додав, що ця пісня була присвячена його діду. Наразі захист футболіста заперечує звинувачення:

Робота була створена виключно Дані Алвесом. Текст пісні "Avião" навіть не пов'язаний із пам'яттю чийогось дідуся.

. Дані Алвес здав обидва свої паспорти перед виходом під заставу, щоб унеможливити втечу з Іспанії. Тому він постане перед бразильським судом по відеозв'язку, де й даватиме свідчення.