Бывший правый защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес в феврале был приговорен к 4.5 годам заключения по обвинению в изнасиловании, которое произошло в одном из ночных клубов Барселоны. Сейчас он подал апелляцию и на время ее рассмотрения вышел под залог в 1 миллион евро.

К теме Гуляли до утра: Алвес устроил шумную вечеринку после выхода из тюрьмы после секс-скандала

Дани Алвеса ожидает новый суд

Теперь же у бразильца появилась еще одна проблема. На него подали судебный иск из-за нарушения авторских прав.

Дани Алвеса обвиняют в краже произведений двух композиторов Жулиано и Тьяго Матеусов. Отмечается, что в 2020 году экс-футболист участвовал в проекте ООН по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса. Тогда он выпусти трек под названием "Avião", который по словам музыкантов, является их интеллектуальной собственностью.

Дани Алвес обманным путем исключил имена настоящих создателей. Другими словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение фальшивого авторства,

– заявили музыканты.

Жулиано добавил, что эта песня была посвящена его деду. На даный момент защита футболиста отрицает обвинения:

Работа была создана исключительно Дани Алвесом. Текст песни "Avião" даже не связан с памятью чьего-то дедушки.

Справка. Дани Алвес сдал оба своих паспорта перед выходом под залог, чтобы исключить побег из Испании. Поэтому он предстанет перед бразильским судом по видеосвязи, где и будет давать показания.