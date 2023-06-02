Колишній захисник "молодіжки" розкрив нові деталі свого відновлення після клінічної смерті

Захисник АЕКа Олег Данченко, який виступав в оренді в луганській Зорі, незабаром ляже на операційний стіл. За словами футболіста, операція позбавить його проблем зі здоров'ям.

Наразі Данченко проходить останні підготовчі процедури у столиці України. Після чого Олег повернеться у розташування грецького АЕКа.

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Попереду чекає ключова операція

Вже у Греції чи Німеччині українському футболісту зроблять операцію, котра має знати усі питання щодо здоров'я оборонця, який пограв в оренді у луганській Зорі. Ймовірно, що вибір місця хірургічного втручання буде на користь Греції. Натомість Німеччина буде у статусі запасного варіанта.

Нагадаємо, що в оренді в Зорі, яка була з 14 січня 2022-го, Данченко провів лише 17 матчів у сезоні-2022/2023, у яких відзначився одним асистом. Оренда футболіста була розрахована до кінця поточного сезону, після чого він повернеться у грецький клуб.

На зимових зборах луганського клубу у Туреччині стався жахливий випадок – у футболіста тричі зупинилось серце. Лише австрійські лікарі, які перебували поруч із місцем інциденту, змогли врятувати життя українцю завдяки дефібрилятору.

12 лютого Данченко опинився на межі життя та смерті, переживши клінічну смерть. Олега повернули із того світу. Футболіста відправили у лікарню, де він потрапив у реанімацію. На щастя, все обійшлось без летальних наслідків. Вже через декілька днів Олег приїхав на один із товариських матчів Зорі.

Також у лютому з'явилась інформація, що АЕК, якому належить контракт Данченка, відправив за українцем спеціальний літак, аби забрати його на лікування. Літак був обладнаний відділенням інтенсивної терапії та у супроводі медиків.

15 січня 2022 року з'явилась моторошна інформація. У ДТП в Одесі загинула дівчина Вікторія, дружина оборонця Олега Данченка. Пара була одружена із липня 2020-го року.