30 червня 2023 року в Артема Бєсєдіна спливає орендна угода з кіпрським клубом. Після чого футболіст має повернутись у Динамо.

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Навряд зможе скласти конкуренцію забивному Ванату

Омонія не захотіла викуповувати контракт 27-річного нападника у київського клубу чи продовжувати із ним термін оренди. На Кіпрі залишились незадоволені тим, як проявив себе Бєсєдін за ці майже 6 місяців.

Якщо інформація від джерела підтвердиться, то вже у сезоні-2023/2024 Бєсєдін знову виступатиме в УПЛ, якщо кияни не захочуть знову відправити Артема в оренду або взагалі позбутись незабивного нападника. Адже місце на вістрі атаки міцно за собою закріпив 21-річний Владислав Ванат.

Нагадаємо, що Бєсєдін пішов в оренду в Омонію 31 січня 2023 року. Від того моменту Артем провів за кіпрський клуб 15 матчів, у яких забив лише один гол та віддав один асист. Дуже скупа результативність, як для форварда. До цього всього провалу додала ще й травма зв'язок, яку українець отримав наприкінці сезон.

Не дивно, чому Омонія не захотіла продовжувати співпрацю з Бєсєдіним.