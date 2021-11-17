Далакяну потрібно не просто перемогти, а зробити це дуже ефектно, – Гвоздик

У суботу, 20 листопада, чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кілограма) Артем Далакян проведе вже п'ятий захист свого чемпіонського титулу. Цього разу його суперником буде Луїс Консепсьйон з Панами. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик оцінив шанси українця здобути перемогу.

Потрібна ефектна перемога

Для Далакяна це буде п'ятий захист чемпіонського титулу за версією WBA. Його суперник за 15 років на професійному ринзі провів 48 боїв, де здобув 39 перемог. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Консепсьйон переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

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У Артема буду непростий поєдинок. На чемпіонському рівні, прохідних боїв не буває в принципі. А тут ще досвідчений суперник, який мріє поміняти тимчасовий титул на повноцінний. Причому розуміючи, що подібного шансу у нього вже може і не бути. Не забуваймо, що Консепсьйон провів на професійному рингу майже вдвічі більше поєдинків, ніж Далакян,

– відзначив Гвоздик.

При цьому Далакян мріє про те, щоб здобути чемпіонські пояси й за іншими версіями. Але для отримання чемпіонського бою, йому потрібно провести впевнено бій проти Консепсьйона.

"Для Консепсьйона цей бій дуже важливий. Але не менш значущий він і для Далакяна. Артему вже 34 роки і, якщо він хоче об'єднати кілька титулів у дивізіоні, слід поквапитися. Луїс – відмінний суперник, щоб ще раз заявити про себе, провести обов'язковий захист, убезпечити у разі перемоги пояс та думати про об'єднавчі бої. Панамець – непогано навчений, характерний боксер, що добре б'є. З такими опонентами потрібно бути уважним з першої до останньої секунди кожного раунду. Звичайно, його заяви про бажання забрати пояс з України – частина шоу перед боєм, але недооцінювати Консепсьйона явно не варто. В ідеалі Артему потрібно не просто перемогти, а зробити це дуже ефектно.