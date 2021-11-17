Потрібна ефектна перемога

Для Далакяна це буде п'ятий захист чемпіонського титулу за версією WBA. Його суперник за 15 років на професійному ринзі провів 48 боїв, де здобув 39 перемог. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Консепсьйон переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

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У Артема буду непростий поєдинок. На чемпіонському рівні, прохідних боїв не буває в принципі. А тут ще досвідчений суперник, який мріє поміняти тимчасовий титул на повноцінний. Причому розуміючи, що подібного шансу у нього вже може і не бути. Не забуваймо, що Консепсьйон провів на професійному рингу майже вдвічі більше поєдинків, ніж Далакян,

– відзначив Гвоздик.

При цьому Далакян мріє про те, щоб здобути чемпіонські пояси й за іншими версіями. Але для отримання чемпіонського бою, йому потрібно провести впевнено бій проти Консепсьйона.

"Для Консепсьйона цей бій дуже важливий. Але не менш значущий він і для Далакяна. Артему вже 34 роки і, якщо він хоче об'єднати кілька титулів у дивізіоні, слід поквапитися. Луїс – відмінний суперник, щоб ще раз заявити про себе, провести обов'язковий захист, убезпечити у разі перемоги пояс та думати про об'єднавчі бої. Панамець – непогано навчений, характерний боксер, що добре б'є. З такими опонентами потрібно бути уважним з першої до останньої секунди кожного раунду. Звичайно, його заяви про бажання забрати пояс з України – частина шоу перед боєм, але недооцінювати Консепсьйона явно не варто. В ідеалі Артему потрібно не просто перемогти, а зробити це дуже ефектно.