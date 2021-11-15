Консепсьйон прибув до Києва

Офіційний претендент на звання чемпіона світу WBA Луїс Консепсьон прилетів до Києва в понеділок, 15 листопада. По прильоту боксер поділився своїми очікуванням від протистояння з чинним чемпіоном Артемом Далакяном.

Я повністю задоволений своєю підготовкою до бою та роботою моєї команди. Поважаю Далакяна, він по праву є чинним чемпіоном світу і дуже технічним боксером. Але я приїхав для того, щоб продемонструвати свій найкращий бокс та забрати чемпіонський титул з України,

– зізнався Луїс Консепсьйон.

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Що варто знати про боксерів

Луїс Мігель Консепсьон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року і за цей час провів 48 боїв. Переміг в 39 поєдинках, у 28 – достроково. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Луїс переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

Артем Далакян на професійному рингу провів 20 боїв. В активі українця 20 перемог, 14 з яких нокаутом. Титул чемпіона світу WBA Далакян виграв 24 лютого 2018 року, коли в американському Інглвуді переміг місцевого боксера Браяна Вілорія. Після цього Артем провів в Києві чотири успішних захисти чемпіонського титулу.

Коли відбудеться бій

Бій Далакян – Консепсьйон відбудеться в суботу, 20 листопада, у Виставковому комплексі ACCO International (Київ, просп. Перемоги, 40-б). Квитки на бій стартують від 1000 гривень.

Під час боксерського шоу будуть дотримані всі заходи безпеки та рекомендації в контексті епідеміологічної ситуації в Києві. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19. Шоу починається о 19:00 з рейтингових поєдинків.