Нужна эффектная победа

Для Далакяна это будет пятая защита чемпионского титула по версии WBA. Его соперник за 15 лет на профессиональном ринге провел 48 боев, где одержал 39 побед. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA во флайвейте Консепсьон победил техническим нокаутом Робера Барреру.

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У Артема буду непростой поединок. На чемпионском уровне проходных боев не бывает в принципе. А тут еще опытный соперник, мечтающий поменять временный титул на полноценный. Причем понимая, что подобного шанса у него уже может и не быть. Не будем забывать, что Консепсьон провел на профессиональном ринге почти вдвое больше поединков, чем Далакян,

– отметил Гвоздик.

При этом Далакян мечтает о том, чтобы получить чемпионские пояса и по другим версиям. Но для получения чемпионского боя ему нужно провести уверенно бой против Консепсьона.

Для Консепсьона этот бой очень важен. Но не менее значим он и для Далакяна. Артему уже 34 года и, если он хочет объединить несколько титулов в дивизионе, следует поторопиться. Луис – отличный соперник, чтобы еще раз заявить о себе, провести обязательную защиту, обезопасить в случае победы пояс и думать об объединительных боях. Панамец – неплохо обученный, характерный боксер, хорошо бьет. С такими оппонентами нужно быть внимательным с первой до последней секунды каждого раунда. Конечно, его заявления о желании забрать пояс из Украины – часть шоу перед боем, но недооценивать Консепсьона явно не стоит. В идеале Артему нужно не просто победить, а сделать это очень эффектно.