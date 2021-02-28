Американський боксер уникнув поразки, побувавши у нищівних нокдаунах: відео

Бокс не даремно називають одним з найбільш непередбачуваних видів спорту, де всього один удар може визначити долю бою. Іноді боксерам вдається вигравати бої, які здаються для них безнадійними.

Три нокдауни за 3 раунди

У Маямі (США) у ніч з 27 на 28 лютого зустрілися срібний призер Олімпіади 2008 року з Китаю Чжан Чжілей та американець Джеррі Форрест. Боксери зійшлися у рамках важкої ваги.

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Бій розпочався, як і передбачалося. Чжан Чжілей розбивав американця, відправивши того в нокдаун тричі у трьох стартових раундах.

Здавалося, що перемога вже в кишені китайця. Однак американський боксер продемонстрував залізний характер та повернувся у бій.

Ймовірно, Чжан Чжілей надто рано повірив у свою перемогу й "поплив". У 9-му раунді Чжілей ще й був оштрафований за безперервні спроби повиснути на супернику.

У вирішальному раунді Форрест навіть міг достроково перемоги. У підсумку поєдинок завершився нічиєю, якій більше зрадів Форрест. Один суддя віддав перемогу американцю 95:93, його колеги побачили нічию 93:93.