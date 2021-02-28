Бокс не зря называют одним из самых непредсказуемых видов спорта, где всего один удар может определить судьбу боя. Иногда боксерам удается выигрывать бои, которые кажутся для них безнадежными.

Три нокдауна за 3 раунда

В Майами (США) в ночь с 27 на 28 февраля встретились серебряный призер Олимпиады 2008 года из Китая Чжан Чжилэй и американец Джерри Форрест. Боксеры сошлись в рамках тяжелого веса.

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Бой начался, как и предполагалось. Чжан Чжилэй разбивал американца, отправив того в нокдаун трижды в трех стартовых раундах.

Zhang knocks down Forrest in the first round pic.twitter.com/wzg9JBtjrw — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

ZHANG KNOCKS DOWN FORREST AGAIN pic.twitter.com/tHmaZk23iG — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

Three Rounds, Three Knock-Downs for Zhang pic.twitter.com/qoTQhLXr0u — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

Казалось, что победа уже в кармане китайца. Однако американский боксер продемонстрировал железный характер и вернулся в бой.

Вероятно, Чжан Чжилэй слишком рано поверил в свою победу и "поплыл". В 9-м раунде Чжилэй еще и был оштрафован за непрекращающиеся попытки повиснуть на сопернике.

В решающем раунде Форрест даже мог досрочно победить. В итоге поединок завершился ничьей, которой больше обрадовался Форрест. Один судья отдал победу американцу 95:93, его коллеги увидели ничью 93:93.