Американский боксер избежал поражения, побывав в сокрушительных нокдаунах: видео
Бокс не зря называют одним из самых непредсказуемых видов спорта, где всего один удар может определить судьбу боя. Иногда боксерам удается выигрывать бои, которые кажутся для них безнадежными.
Источник:24 канал
Три нокдауна за 3 раунда
В Майами (США) в ночь с 27 на 28 февраля встретились серебряный призер Олимпиады 2008 года из Китая Чжан Чжилэй и американец Джерри Форрест. Боксеры сошлись в рамках тяжелого веса.
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Бой начался, как и предполагалось. Чжан Чжилэй разбивал американца, отправив того в нокдаун трижды в трех стартовых раундах.
Казалось, что победа уже в кармане китайца. Однако американский боксер продемонстрировал железный характер и вернулся в бой.
Вероятно, Чжан Чжилэй слишком рано поверил в свою победу и "поплыл". В 9-м раунде Чжилэй еще и был оштрафован за непрекращающиеся попытки повиснуть на сопернике.
В решающем раунде Форрест даже мог досрочно победить. В итоге поединок завершился ничьей, которой больше обрадовался Форрест. Один судья отдал победу американцу 95:93, его коллеги увидели ничью 93:93.
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