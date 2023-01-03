Гравець Зорі зізнався, що виїхав з України в Угорщину 24 лютого, та назвав причини

В'ячеслав Чурко залишив Україну в перший день повномасштабного вторгнення. Футболіст вирішив попіклуватися про сім'ю, після чого повернувся на Батьківщину.

Після початку повномасштабної війни Українська Прем'єр-Ліга втратила багато талантів. Мова не лише про легіонерів, які обрали інші країни, а навіть і про наших гравців.

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Багато українських футболістів, хто залишався за кордоном наприкінці лютого, так і не повернулись на Батьківщину. А є такі, хто виїхав з України навіть під час війни.

Одним з таких став ексгравець Колоса В'ячеслав Чурко. 29-річний півзахисник зізнався, що ще 24 лютого залишив Україну та перебрався в Угорщину.

24 лютого о п’ятій ранку нас усіх розбудили на базі у Ковалівці та сказали про те, що в Україну прийшла повномасштабна війна. У той же день я із сім’єю виїхав до Угорщини. Я взагалі вирішив із сім’єю виїхати за кордон, бо в мене на момент початку війни дружина була вагітною другою дитиною. Коли вона спокійно народила, то ми повернулися до України. Залишатися в Європі ми не хотіли, бо сумували за домом,

– зізнався Чурко.

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Відзначимо, що В'ячеслав цим не порушив Закон України, адже заборона на виїзд чоловіків за кордон почала діяти тільки 25 лютого. У березні Чурко став гравцем угорського Мезьокьовешду, за який зіграв 7 матчів.

Влітку півзахисник перейшов у Зорю, де одразу став гравцем основи. У 17 матчах за луганців він забив два голи та віддав три асисти. Нині його команда йде четвертою у турнірній таблиці УПЛ.