Чудовий поєдинок, все круто, – Усик оцінив дебютний бій Хижняка на Олімпіаді-2020

Олександр Хижняк єдиний з українських боксерів зумів виграти свій перший бій на Олімпійських іграх-2020. Виступ Хижняка оцінив олімпійський чемпіон 2012 року Олександр Усик.

Усик: Хижняк розгойдується

Хижняк в 1/8 фіналу впевнено переміг боксера з Японії Юіто Морівакі. Усик заявив, що Хижняк провів чудовий поєдинок.

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Це був перший поєдинок Хижняка на Олімпіаді. Проходить адаптація, він розгойдується. Все чудово. Тепер у нас є перемога в особі Олександра, і ми всі сподіваємося, що він і далі в такому ж дусі буде продовжувати виступати на Олімпіаді. Чудовий поєдинок, все круто,

– сказав Усик.

Головний тренер збірної Леонід Лоївський так прокоментував виступ нашого боксера. Він побачив помилки у діях Олександра.

"Сьогодні Саша виконав свою роботу. Були помилки, але будемо їх виправляти. "Сітка" у всіх вагових категоріях складна: на Олімпійських іграх немає слабких суперників. Його виступом задоволені. Будемо готуватися до наступного поєдинку", – цитує тренера НОК України.