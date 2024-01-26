У словацькому Брезно-Осрблі, де проходить чемпіонат Європи з біатлону, відбулася жіноча спринтерська гонка. Скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю, пише 24 Канал.

Читайте також: Українець Мандзин забіг до топ-15 у спринті на чемпіонаті Європи

Україна виграла першу медаль на чемпіонаті Європи

24-річна Христина Дмитренко провела ідеальну гонку: швидко та влучно відстрілявшись із положень лежачи та стоячи, українка також показала класну швидкість на дистанції і здобула бронзову нагороду.

Випередити Дмитренко змогли лише дві норвежки. Іда Лієн та Марен Кіркейде також відпрацювали на вогневих рубедах без промахів і виграли відповідно золоту та срібну нагороди.

Решта українок опинилися на фініші за межами топ-10. Досить непогану гонку провела Ірина Петренко, яка також уникнула штрафних кіл, проте пробігла дещо повільніше й посіла 12 місце.

Результати жіночого спринту

1. Іда Лієн (0+0) 19:11,5

2. Марен Кіркейде (0+0) +14,0

3. Христина Дмитренко (0+0) +35,3

...

12. Ірина Петренко (0+0) +57,8

25. Анна Кривонос (1+0) +1:23,1

31. Олена Городна (1+0) +1:34,6

32. Анастасія Меркушина (0+2) +1:35,0

36. Любов Кип'яченкова (1+1) +1:40,3

39. Олександра Меркушина (2+0) +1:45,5

Варто знати. Для Христини Дмитренко це дебютна медаль на чемпіонатах Європи. У 2016 році вона вигравала золоту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор в індивідуальній гонці.