У словацькому Брезно-Осрблі, де проходить чемпіонат Європи з біатлону, відбулася жіноча спринтерська гонка. Скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю, пише 24 Канал.
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Україна виграла першу медаль на чемпіонаті Європи
24-річна Христина Дмитренко провела ідеальну гонку: швидко та влучно відстрілявшись із положень лежачи та стоячи, українка також показала класну швидкість на дистанції і здобула бронзову нагороду.
Випередити Дмитренко змогли лише дві норвежки. Іда Лієн та Марен Кіркейде також відпрацювали на вогневих рубедах без промахів і виграли відповідно золоту та срібну нагороди.
Решта українок опинилися на фініші за межами топ-10. Досить непогану гонку провела Ірина Петренко, яка також уникнула штрафних кіл, проте пробігла дещо повільніше й посіла 12 місце.
Результати жіночого спринту
1. Іда Лієн (0+0) 19:11,5
2. Марен Кіркейде (0+0) +14,0
3. Христина Дмитренко (0+0) +35,3
...
12. Ірина Петренко (0+0) +57,8
25. Анна Кривонос (1+0) +1:23,1
31. Олена Городна (1+0) +1:34,6
32. Анастасія Меркушина (0+2) +1:35,0
36. Любов Кип'яченкова (1+1) +1:40,3
39. Олександра Меркушина (2+0) +1:45,5