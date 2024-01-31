Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко прокоментувала здобуття бронзової медалі чемпіонату Європи в спринтерській гонці. 24-річна спортсменка неочікувано піднялася на п'єдестал пошани завдяки ідеальній роботі на вогневих рубежах.
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Христина Дмитренко присвятила медаль дідусеві
За словами Христини, вона присвятила поки головну звитягу в своїй кар'єрі своєму дідусеві, який не пропустив жодної з її участю гонки.
"Перший чемпіонат Європи, дуже щаслива бути на подіумі в такій компанії. Багато людей стоїть за спиною, які допомогли вивести на цей результат, тож дякую всій команді за складену роботу.
Окремо дякую моїй родині за підтримку, без вас цього б не було. Ця гонка для мого дідуся, який не пропустив жодної моєї гонки", – написала Христина Дмитренко.