Честь важливіша: Михайлов не сфотографувався з іранцем та росіянином під час нагородження

У Белграді з 16 вересня відбувається чемпіонат світу-2023 з боротьби. На жаль, до турніру були допущені й спортсмени з країн-терористок.

Першу нагороду Україні приніс Василь Михайлов, який здобув "бронзу" у ваговій категорії до 79 кілограмів. Переможцем же став "нейтральний" Ахмед Усманов, пише 24 Канал.

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Після закінчення змагань відбулася церемонія нагородження. У ній, окрім згаданого росіянина, взяв участь ще й іранець Мохаммад Ноході, на рахунку якого також "бронза".

Організатори збиралися зробити спільне фото з медалістами, проте український борець категорично відмовився позувати з представниками країн, які тероризують Україну. Тому фото довелося робити без нього.



Фото з нагородження без Михайлова / UWW

. Чемпіонат світу проходить у сербському Белграді з 16 по 24 вересня. Він є ліцензійним відбором до Олімпіади-2024. Українські борці також претендуватимуть на медалі у жіночій вільній та греко-римській боротьбі.