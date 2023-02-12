Підручний проти норвежців: хто з українських біатлоністів виступить у персьюті на ЧС-2023
У неділю, 12 лютого, відбудуться одразу дві гонки переслідування на чемпіонаті світу-2023 ц німецькому Обергофі з біатлону. Сім спортсменів представлятимуть Україну.
Першими на трасу у німецькому Обергофі вийдуть жінки. Тут представництво України буде потрійним. Найкращу позицію зі старту матиме Юлія Джима, яка фінішувала у спринті на 29-му місці, пише 24 канал.
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Джима буде боротись за місце у топ-20
Однак відставання від лідерки, якою за результатами спринту є німкеня Деніз Херманн-Вік складає аж 1 хвилину 40 секунд.
Також синьо-жовту жіночу команду представлятимуть досвідчена Олена Білосюк та Анастасія Меркушина між якими різниця лише у 2 секунди. Тому фактично обидві українки будуть йти нога в ногу на першому колі.
Нагадаємо, що у спринті, окрім Херманн-Вік на подіумі опинились дві біатлоністки зі Швеції – Ханна Еберг та Лін Перссон.
Склад на жіночий персьют
29. Юлія Джима +1:40
43. Олена Білосюк +2:15
44. Анастасія Меркушина +2:17
Українець проти нестримних скандинавів
Однак більша увага буде прикута саме до чоловічого переслідування, де Дмитро Підручний спробує перервати норвезьку гегемонію на ЧС-2023. Біатлоністу з Тернополя це вдалось вже зробити у спринті. Українець став п'ятим, потрапив у квіткову церемонію, де був єдиним біатлоністом, який не представляє Норвегію.
Норвежці втішились, що саме капітан збірної України заїхав у квіти. Адже перед чемпіонатом світу Дмитро переніс операцію на розірваному меніску, а вже у своїй першій особистій гонці на біатлонній першості посів високе п'яте місце.
Також за Україну у гонці переслідування виступлять ще чотири біатлоністи – Антон Дудченко, який фінішував у спринті 21-м, Богдан Цимбал, який на старті буде поступатись Антону лише 16 секундами, та Артем Прима, у якого найбільше відставання від переможця спринту Йоганнеса Бьо – 2 хвилини 37 секунд.
Склад України на чоловіче переслідування
5. Дмитро Підручний +0:53
21. Антон Дудченко +1:54
29. Богдан Цимбал +2:08
44. Артем Прима +2:37
13 лютого у біатлоністів буде день відпочинку. Змагання чемпіонату світу-2023 повернуться вже 14 лютого індивідуальною гонкою серед чоловіків.
Також на прихильників біатлону чекають жіноча "індивідуалка", одиночна змішана естафета, традиційні естафети та мас-старти, які закінчаться розіграш нагород ЧС-2023 в Обергофі.