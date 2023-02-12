"Величезний респект Підручному": призер ЧС-2023 з Норвегії відзначив 5-те місце українця

Субота, 11 лютого, стала щасливим днем для біатлоністів збірної Норвегії. Одразу п'ять представників цієї скандинавської країни заїхали у топ-6 за результатами спринту на чемпіонаті світу-2023 у німецькому Обергофі.

Переможцем першої особистої гонки ЧС-2023 серед чоловіків став Йоганнес Бьо. Срібним призером став його старший брат Тар'єй Бьо. Трійку призерів замкнув ще один норвезький біатлоніст та друг України Стурла Легрейд.

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Легрейд: І тільки Україна могла завадити нам зайняти 5 перших місць

Лише Дмитру Підручному вдалось перервати норвезьку гегемонію. Українець з чистою стрільбою фінішував п'ятим та потрапив у квіткову церемонію. Український біатлоніст розташувався між ще двома норвежцями – Йоганнесом Дале (четверте місце) та Ветле С'ястадом Крістіансеном (шоста позиція).

Після церемонії нагородження своїми емоціями поділився бронзовий призер спринту в Обергофі Легрейд. Стурла назвав цей день нереальним для своєї збірної та відзначив п'яте місце Підручного.

Так! Перша спринтерська медаль! А який день для команди Норвегії. Це нереально! І тільки Україна могла завадити нам зайняти 5 перших місць. Величезний респект Дмитру Підручному,

– написав Легрейд.

Додамо, що Легрейд здобув свою другу медаль ЧС-2023. Стурла допоміг збірній Норвегії здобути перемогу у змішаній естафеті. Україна, за яку виступав Підручний, посіла лише 10-те місце.

Відзначимо, що норвезькі біатлоністи вже не вперше підтримують українських суперників. На їх амуніції присутня синьо-жовта символіка, вони не бояться публічно засуджувати російську агресію та виступають проти повернення росіян на міжнародні змагання.

Вже 12 лютого уболівальники біатлону побачать другу поспіль боротьбу Підручного з норвежцями на німецькій трасі в Обергофі. Станеться це у гонці переслідування, яка стартує о 16:30 за київським часом.