Історичний успіх

Підопічні Угіса Крастіньша здобули другу перемогу поспіль. Цього разу українській волейболісти обіграли Пуерто-Рико з чотирьох партіях – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19), повідомляє 24 канал.

До теми Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на ЧС-2022, обігравши Туніс

Завдяки такому результату "синьо-жовті" стали авторами історичного для нашої збірної досягнення. Україна вперше за 24 роки зіграє на чемпіонаті світу та одразу пробилась у плей-офф турніру.

Наступний раз наші волейболісти вийдуть на майданчик 3 вересня. У цей день Україна зіграє в 1/8 фіналу проти Нідерландів.

Як збірна України стартувала на чемпіонаті світу

У першому турі наші волейболісти розгромно програли Сербії – 0:3 (26:28, 21:25 та 20:25).

У наступному маті українцям вдалось реабілітуватись за поразку на старті чемпіонату світу-2022. Підопічні Крастіньша перемоги у трьох партіях Туніс – 25:21, 25:19 та 25:15.

Лідером групи є Сербія, яка показала максимальний результат – три поєдинки та 9 очок. Україна йде другою, маючи у своєму активі 6 пунктів. Трійку замикає Туніс – 3 бали. Бублик у своєму пасиві має Пуерто-Рико.