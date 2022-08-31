Исторический успех

Подопечные Угиса Крастиньша одержали вторую победу подряд. На этот раз украинский волейболисты обыграли Пуэрто-Рико из четырех партий – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19), сообщает 24 канал.

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Благодаря такому результату "сине-желтые" стали авторами исторического для нашей сборной достижения. Украина впервые за 24 года сыграет на чемпионате мира и сразу пробилась в плей-офф турнира.

В следующий раз наши волейболисты выйдут на площадку 3 сентября. В этот день Украина сыграет в 1/8 финала против Нидерландов.

Как сборная Украины стартовала на чемпионате мира

В первом туре наши волейболисты разгромно проиграли Сербии – 0:3 (26:28, 21:25 и 20:25).

В следующем матче украинцам удалось реабилитироваться за поражение на старте чемпионата мира-2022. Подопечные Крастиньша победы в трех партиях Тунис – 25:21, 25:19 и 25:15.

Лидером группы является Сербия, показавшая максимальный результат – три поединка и 9 очков. Украина идет по второй, имея в своем активе 6 пунктов. Тройку замыкает Тунис – 3 балла. Баранку в своем пассиве имеет Пуэрто-Рико.