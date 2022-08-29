Україна – Туніс 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Вперше за 24 роки збірна України з волейболу виступає на чемпіонаті світу. Цей турнір мав відбутися в росії, але через початок повномасштабної війни його перенесли у Польщу та Словенію, пише 24 канал.

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Наша збірна потрапила в групу А до Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко. Перша гра була програна українцями, серби здолали нас з рахунком 3:0.

Тепер же відбулась друга гра квартету. Суперником стали тунісці, які є 11-разовими чемпіонами Африки та постійними учасниками Мундіалів.

Втім, українці впевнено переграли збірну Тунісу, вигравши три сети поспіль. Це дозволило нашій команді піднятись на друге місце у турнірній таблиці.

Склад збірної України: Полуян, Дрозд, Шевченко, Плотницький, Брова, Остапенко, Семенюк, Фомін, Тупчій, Ковальов, Щитков, Канаєв, Кисилюк, Синиця.

Формат ЧС-2022

На чемпіонаті світу змагаються 24 команди, які поділені на шість груп. До 1/8 фіналу пройдуть перші та другі місця кожного квартету, а також чотири найкращих збірні з третіх місць.

До речі, збірну росії виключили з ЧС через війну. Саме завдяки дискваліфікації країни-окупанта збірна України відібралася на турнір.

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Фінальний матч групової стадії українці проведуть 31 серпня. У польському Катовіце наша команда зіграє проти аутсайдера групи Пуерто-Ріко.

Група А. Турнірна таблиця