Україна – Сербія 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Україна вперше за 24 роки виступила на чемпіонаті світу з волейболу. Цей турнір мав відбутися в росії, але через російську агресію змагання перенесли до Польщі та Словенії.

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Також на ЧС-2022 не виступить збірна росії, завдяки дискваліфікації росіян збірна України відібралася на турнір.

На чемпіонаті світу-2022 змагаються 24 команди, які поділені на 6 груп. До 1/8 вийдуть перші та другі місця кожного квартету, а також четвірка найкращих колективів, що зайняли треті місця.

Україна змагається в групі А. Окрім сербів серед суперників українців – Туніс та Пуерто-Рико. У першому поєдинку африканці обіграли американців.

Найрезультативнішим гравцем України у матчі став лідер команди Олег Плотницький, який набрав 13 очок.

Турнірна таблиця (Група А)

1. Туніс – 1 перемога (1 матч), 3 очки, 3:0 (різниця сетів)

2. Сербія – 1 (1), 3 (3:0)

3. Україна – 0 (1), 0 (0:3)

4. Пуерто-Рико – 0 (1), 0 (0:3)