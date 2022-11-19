Вже у неділю, 20 листопада, почнеться чемпіонат світу з футболу. У першій грі збірна країни-господарки Катару відкриє Мундіаль поєдинком проти Еквадору.

Представлення інших груп:

Напередодні Мундіалю 24 канал продовжує серію анонсів турніру. Цього разу торкнемося групи F, де опинились Бразилія, Сербія, Швейцарія та Камерун.

БРАЗИЛІЯ

Рейтинг ФІФА: 1

Найвище досягнення на ЧС: перемога (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Інші досягнення: Копа Америка (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019), Кубок Конфедерацій (1997, 2005, 2009, 2013), срібло ЧС (1950, 1998)

Тренер: Тіте

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Вінісіус Жуніор (120 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 1,04

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 5,50

Бразильці завжди автоматично входять до когорти головних фаворитів на перемогу на ЧС. "Селесао" є єдиною командою, яка не пропустила жодного Мундіаля і аж п'ять разів ставала найкращою збірною світу. Це рекорд!

Втім з 2002 року бразильців постійно не вистачає, щоб вийти хоча б у фінал. Команда тричі поступалась у чвертьфіналах, а свій єдиний півфінал за цей період "кудесники м'яча" бажали б не згадувати. Програти за крок до фіналу 1:7 німцям на власному полі… Це було дуже боляче.

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Після тої ганьби команду очолив Тіте, який не мав досвіду роботи в Європі. Його кар'єра проходила на Батьківщині за винятком кількох періодів на Ближньому Сході. Там він запам'ятався по тренуванню Корінтіанса, з яким виграв Копа Лібертадорес та Клубний чемпіонат світу.

У збірній він поки не зміг стрибнути дуже високо, адже на своєму єдиному поки Мундіалі коуч вилетів в 1/4 фіналу від Бельгії. Втім Тіте заспокоїв атмосферу в команді та ажіотаж навколо неї.



Неймар у збірній Бразилії / Getty Images

Мова і про зміну покоління, і про зменшення культу Неймара, якого вважали ледь не реінкарнованим Пеле. Це дозволило бразильцям двічі вийти у фінал Копа Америка, один з яких "селесао" і виграли (2019).

За традицією бразильці користуються попитом у найкращих лігах Європи. Це дозволяє тренеру мати широкий спектр кадрового вибору. Не виключенням є і заявка цієї команди, яка прямо пестрить зірковими іменами.

Чого тільки вартує атака, де у тренера на три позиції є вибір з Неймара, Вінісіуса, Ентоні, Рішарлісона, Рафіньї, Габріеля Жезуса, Родріго Гоеса та Габріеля Мартінеллі. У центрі поля теж чимала конкуренція, де навіть основному гравцю Ліверпуля Фабіньо нема гарантованого місця в старті.

Цікавий факт. Всього 19 футболістів двічі вигравали чемпіонат світу. з них 14 – бразильці. А Пеле є єдиним футболістом, якому підкорилось три Мундіалі (1958, 1962, 1970).

На воротах же будь-який спеціаліст бажав би мати вибір між Аліссоном та Едерсоном – двома основними кіперами з Ліверпуля та МанСіті. Проблеми у бразильців можуть виникнути на флангах оборони, де основними є гравці Ювентуса Даніло та Алекс Сандро.

По-перше самі ці футболісти за останні сезони демонстрували нестабільну гру. По-друге, рівноцінної заміни їм немає. Лівий бек Алекс Теллес не має постійного місця в основі Севільї, а 39-річний правий захисник Дані Алвес дограє у мексиканському Пумас і поїхав на ЧС-2022 скоріше в якості талісмана.

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Недивно, що букмекери називають саме Бразилію головним претендентом на чемпіонство. Команда у Тіте зібралась зіркова, хоча і кадрово відчувається перекос у бік атаки. Принаймні до півфіналу "селесао" мають доходити, а там вже треба проявляти характер.

І поки важко передбачити, чи є він у цієї збірної. На останні Мундіалі Бразилія привозила також чимало зірок, але на фінальні стадії "селесао" не вистачало.

СЕРБІЯ

Рейтинг ФІФА: 21

Найвище досягнення на ЧС: бронза (1930) – як Югославія

Інші досягнення: срібло Євро (1960, 1968) – як Югославія

Тренер: Драган Стойкович

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Душан Влахович (80 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 2,10

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 151,00

Мабуть, ця збірна викликатиме у українців найбільше антипатій після Ірану. Звісно, питання у політичній позиції країни, яка є сателлітом Росії у Європі та активно бойкотує будь-які санкції проти країни-агресорки.

Правда, саму Сербію поки в ЄС не беруть, та і представники балканської держави нерідко голосували в ООН за засудження російського вторгнення. Проте у сербів, нажаль, слова часто розбігаються із діями, адже керівництво країни не зацікавлене у завданні шкоди найбільшій терористичній державі світу.

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У футболі, правда, така позиція Сербії не заважає місцевим футболістам. Деякі гравці відкрито підтримували українців під час війни, та і самі футболісти стають все більш відкритими до закордонних клубів і активно переходять у топ-ліги.

Самостійному сербському футболу не так і багато років. Довгий час країна була частиною Югославії, а після розпаду союзу у 90-х роках країна називалась Сербія і Чорногорія.

Саме під такою назвою вони поїхали на ЧС-2006 і перший самостійний млинець виявився нанівець – три поразки в групі, в тому числі 0:6 від Аргентини. А вже після оголошення незалежності Чорногорії у тому ж році серби почали свою власну історію.

За цей час країна не сильно виблискувала – жодного виходу на Євро та дві невдалі спроби на ЧС. У 2010 та 2018 роках "орли" здобули по одній перемозі в групі та не виходили у плей-офф.



Саша Іліч та Душан Тадіч / інстаграм збірної Сербії

Втім нинішню збірну вважають ледь не найкращу в історії країни у XXI сторіччі. Низка гравців атаки закріпились у топ-лігах. Головним діамантом сербів вважається Душан Влахович.

Форвард у минулому сезоні вистрілив у Фіорентини і одразу ж був викуплений за 70+ мільйонів Ювентусом. В Турині нападник продовжує свою гольову феєрію, а тепер готовий вести за собою і збірну.

Разом з ним в нападі може вийти голеадор Фулхема Александар Мітрович або ж нападник Фіорентини Лука Йовіч. Перший взагалі багато забиває у далеко не найсильнішій команді АПЛ, а у збірній взагалі є її найкращим бомбардиром в історії (50 голів).

Йовіч же засяяв у Айнтрахті, але потім був перехід в Реал, де він не зміг вийти з тіні Каріма Бензема. Зараз же Лука намагається перезавантажити кар'єру в Італії, що вдається не найкращим чином – вихід в основі через раз та сім голів у всіх змаганнях.

Якщо говорити про півзахист, то там лідерами є Тадіч з Аякса та Мілінкович-Савіч з Лаціо. До того ж продовжує прогресувати Філіп Костіч, який змінив Айнтрахт на Юве і вже став гравцем основи туринців. А ось в оборонній лінії у Сербії є проблеми.

Лідером захисту є Нікола Міленкович з Фіорентини, тоді як інші представники цієї лінії представляють більш скромні клуби. Втім, у сербів є непогані шанси на перший для себе вихід у плей-офф.

Команда потрапила у таку групу, де є явний фаворит і три майже рівних претенденти на другу позицію. І якщо Камерун виглядає слабшим кадрово, то зі швейцарцями у балканської збірної майже рівні шанси на вихід.

Тому скоріш за все, саме очна зустріч в останньому турі вирішить володаря другої путівки в 1/8 фіналу. А там сербам може випасти Португалія, яку вони вже обігравали у відборі на цей ЧС. Загалом турнір може стати проривним для збірної, однак досвіду успіху у сербів мало. Це і може зіграти проти них.

ШВЕЙЦАРІЯ

Рейтинг ФІФА: 15

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)

Інші досягнення: чвертьфінал Євро (2020), 4 місце Ліги націй (2019)

Тренер: Мурат Якін

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Мануель Аканджі (30 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 1,80

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 81,00

Швейцарці завжди були серед когорти європейських збірних, які наближені до статусу "топ", але не мають великих звитяг у своєму активі. Команди регулярно виступає на мейджорах, пропустивши лише по одному ЧС та Євро у цьому сторіччі.

Втім там "нейтрали" виступали дуже рівно, перемагаючи більш слабкі або рівні собі збірні та програючи топ-командам. Лише на останньому Євро була порушена ця традиція, коли швейцарці витягнули з 1:3 майже мертвий матч 1/8 фіналу з французами та виграли у серії пенальті.



Швейцарія на Євро-2020 / Getty Images

Правда до цього команда вилітала в плей-офф ЧС та Євро від України та Польщі, також в серіях пенальті. Тому від швейцарців і не очікують зазвичай прорив на великих турнірах.

Однією з причин є відсутність справді великої зірки у складі. Зазвичай Швейцарія – це команда з приблизно рівних гравців рівня середняків топ-ліг. Так, є і винятки, як наприклад Джака чи Аканджі, які зараз боряться за золото АПЛ у складі Арсенала та МанСіті.

Чимало гравців "нейтралів" представляють німецьку Бундеслігу, яка завдяки сусідським відносинам часто запрошує до себе молодих талантів. Наприклад, двоє головних претендентів на місце у воротах Зоммер і Кобель, або ж захисник Ельведі чи хавбек Соу.

Окрім вище зазначених Джаки та Аканджі, лідером команди можна назвати Емболо. Кар'єра цього гравця у Німеччині була нестабільною, але у Монако він зміг її перезапустити і нині показує непогану результативність.

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На цьому ЧС від швейцарців не варто очікувати великого прориву. Максимумом бачиться вихід в 1/8 фіналу, адже група "нейтралам" випала нелегка і прохідних матчів не буде. А вже на першій же стадії їх можуть чекати португальців. Тому скоріш за все, Швейцарія виступить на звичному для себе рівні і у вирішальних матчах поступиться шляхом більш якісній команді.

КАМЕРУН

Рейтинг ФІФА: 43

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1990)

Інші досягнення: Кубок Африки (1984, 1988, 2000, 2002, 2017), срібло Кубка Конфедерацій (2003), срібло Кубка Африки (1986, 2008)

Тренер: Рігобер Сонг

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Андре-Франк Замбо Ангісса (38 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 5,90

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 201,00

"Неприборканих левів" вважають однією із найсильніших в історії збірних африканського континенту. У Камеруна було чимало славетних сторінок в історії та неймовірних гравців.

Звісно, більшість фанатів згадують про Самуеля Етоо, який феєрив у команді в 00-і. Але найвидатнішим успіхом камерунців є чвертьфінал ЧС у 1990 році.

Тоді африканці зайняли перше місце в групі з чинними на той момент чемпіонами світу Аргентиною, а у плей-офф пройшли Колумбію. Лише у чвертьфіналі камерунців зупинила Англію в екстратаймах.

На тому турнірі в Італії засяяли зірки Роже Мілла та Томаса Нконо. Гра останнього у воротах в майбутньому мотивувала самого Джанлуїджі Буффона стати воротарем.

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У 10-х роках в камерунському футболі виникла невеличка криза через сварки між федерацією та провідними гравцями. "Неприборкані леви" навіть примудрились пропустити два поспіль Кубка Африки, що є нонсенсом для такої сильної команди.

Однак у 2017 році Камерун зміг здивувати і стати найкращою командою континенту. Через ті ж конфлікти змагання бойкотували такі зірки як Андре Онана та Жоель Матіп, однак схоже, що ці кадрові проблеми лише об'єднали колектив.

Взимку цього року камерунці взяли бронзу на домашньому, після чого до керма команди прийшла місцева легенда Рігобер Сонг. Це був один з найпомітніших камерунських гравців 00-х, який пограв у Галатасараї, Кельні, Вест Хемі та Ліверпулі.

До слова, з останніми Рігобер вигравав Кубок УЄФА-2001. Тренерська кар'єра Сонга поки обмежується роботою із молодіжкою, тому про його якості як спеціаліста поки відомо небагато. Але саме при ньому Камерун зміг залишити за бортом Мундіаля сильний Алжир.

Африканцям відводять роль явного аутсайдера квартету. Втім це занадто песимістично для такої непоганої команди. Особливо потужною виглядає атака, де заправляють забивний гравець Баварії Ерік-Максим Чупо-Мотінг та найкращий бомбардир останнього КАН Венсан Абубакар.



Форма Камеруна на ЧС-2022 / твітер збірної

При цьому у ростері є і результативний нападник Ліона Карл Токо-Екамбі, і прогресуюча зірка Брентфорда Браян Мбеумо. А у півзахисті варто виділити хавбека Наполі Замбо Ангіссу, який є основним гравцем лідера Серії А. Також закріпився в основі Інтера і Андре Онана, який все ж таки повернувся у збірну.

Вихід із такої групи буде успіхом для Камеруну, проте і записувати африканцям "баранку" неправильно. Не варто дивуватись, якщо африканці переможуть когось із європейців або навіть візьмуть очки з немотивованою у третьому турі Бразилією. В будь-якому випадку за цією командою буде цікаво спостерігати.

Розклад матчів групи G: