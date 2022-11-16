У неділю, 20 листопада, в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. У цей день збірна країни-господарки відкриє Мундіаль поєдинком проти Еквадору.

Цікаво знати:

Анонс групи А на ЧС-2022: чим здивує Катар, Сенегал без Мане та тіньовий фаворит Мундіалю

Анонс групи В на ЧС-2022: надія англійців, американці проти кривдників України та терористи

Напередодні Мундіалю 24 канал продовжує серію анонсів турніру. Цього разу торкнемося групи C, де опинились Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика та Польща.

АРГЕНТИНА

Рейтинг ФІФА: 2

Найвище досягнення на ЧС: перемога (1978, 1986)

Інші досягнення: Копа Америка (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021), Кубок Конфедерацій (1992), срібло на ЧС (1930, 1990, 2014)

Тренер: Ліонель Скалоні

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Лаутаро Мартінес (75 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 1,08

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 7,50

"Альбіселесте" підходять до турніру у повній бойовій готовності. Команда двічі вигравала Мундіаль, але тоді склад команди був далекий від зіркового. У 1978 році команді допомогли домашні трибуни та результативний Маріо Кемпес.

А вже за шість років був неймовірний турнір у Мексиці у виконанні Марадони і компанії. Що цікаво, в обох випадках лише знавці футбольної історії згадають тренерів тих команд. Менотті та Білардо мають обмаль регалій в інших командах.

До теми Збірна Аргентини – похід за рекордом на чемпіонаті світу та кінець епохи Мессі

Схожа історія була і в 2014 році. Тоді Ліонель Мессі довів свою команду до фіналу на "Маракані", де аргентинці лише в компенсований час поступились Німеччині. Командою на бразильському Мундіалі також керував вже покійний Алехандро Сабелья.

Спеціаліст до цього вигравав вже місцевий чемпіонат та навіть Копа Лібертадорес, однак до когорти топ-тренерів не відносився. Виходить, що для успіху Аргентині бажано не мати зіркового тренера та мати міцний склад з яскравим лідером.

Дуже схожа історія у Аргентини і напередодні цього ЧС. "Альбіселесте" очолює Ліонель Скалоні, такий собі аналог Андрія Шевченка. Спеціаліст входив до штабу Хорхе Сампаолі на ЧС-2018, а потім почав власну тренерську кар'єру і одразу з національної команди.

Скалоні вже довів свою профпридатність. На першому Копа Америка він взяв бронзу, а вже за два роки привів команду до чемпіонства на континенті, першого з 1993 року. Ще і Фіналіссіму Аргентина впевнено виграла у Італії цього року.



Ліонель Мессі / Getty Images

Мабуть, для головної зірки команди Ліонеля Мессі це вже останній шанс на виграш Кубка світу. Форварду ПСЖ вже 35 років, але він все ще на провідних ролях у збірній.

При цьому навколо нього сформувалась цікава та якісна компанія. Лаутаро Мартінес є головним бомбардиром Інтера, Анхель Ді Марія має відмінний взаємозв'язок із Мессі, Родріго Де Пауль закріпивсі в Атлетіко, а Лісандро Мартінес вийшов на новий рівень після переходу в МЮ.

Нарешті викликає довіру і позиція воротаря. Схоже, що Еміліано Мартінес з Астон Вілли прописався у воротах збірної надовго. Календар також непоганий для аргентинців.

Цікавий факт. Із нинішньої заявки збірної Аргентини лише Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія ставали віцечемпіонами світу у 2014 році.

"Альбіселесте" починають з поєдинку проти саудів, які є відвертими аутсайдерами. Якщо команда пройде в плей-офф, на її шляху ймовірно опиняться міцні Данія та Нідерланди. Втім, кадровий потенціал та наявність такої зірки як Мессі може зіграти свою роль. Тому у півфіналі Аргентина має опинитись, а далі вже і до мрії недалеко.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Рейтинг ФІФА: 51

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (1994)

Інші досягнення: Кубок Азії (1984, 1988, 1996), срібло Кубка Азії (1992, 2000, 2007), срібло Кубка Конфедерацій (1992)

Тренер: Ерве Ренар (Франція)

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Султан Аль-Ганнан (2,5 мільйона доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 6,50

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 251,00

Аравійців по праву називають найслабшою збірною ЧС-2022. Команда давно серед лідируючих збірних на континенті, однак Кубок Азії їй не підкорювався вже майже 30 років.

Тоді, на початку 90-х, як раз був розквіт футболу у Саудівській Аравії. Команда вперше вийшла на ЧС у 1994 році і одразу ж змогла пройти у плей-офф. У групі підопічні Хорхе Соларі обіграли Марокко та Бельгію, посівши друге місце позаду Нідерландів.

Правда, в 1/8 фіналу сауди без шансів поступились Швеції, яка згодом виграла бронзу. Після цього "зелені" з'їздили на чотири Мундіалі, здобувши лише одну перемогу (на минулому турнірі проти Єгипту).

Варто знати Від корупції та масових смертей до пекельної спеки: які скандали оточували ЧС-2022 ще до старту

А у 2006 році Саудівська Аравія без шансів поступилась у групі Україні, яка вперше поїхала на ЧС. Навіть ті квартети виглядали слабше, ніж цього року у саудів. Аргентина є явним фаворитом групи, тоді як Польща і Мексика є впевненими середняками світового футболу зі своїми зірками.

Раніше аравійцям могло пощастити потрапити на суперників схожого рівня (Єгипет, Туніс, ПАР). Сама команда зібрана виключно із футболістів із місцевого чемпіонату, а ледь не єдиною надією є тренер.

Ерве Ренар приводив до перемоги на Кубку Африки Замбію та Кот-д'Івуар, однак з більш міцним Марокко на минулому Мундіалі коуч провалився. Тому будь-які бали та навіть забиті голи для Саудівської Аравії на цьому турнірі стануть успіхом.

МЕКСИКА

Рейтинг ФІФА: 13

Найвище досягнення на ЧС: 1/4 фіналу (1970, 1986)

Інші досягнення: Золотий Кубок КОНКАКАФ (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019), Кубок Конфедерацій (1999), срібло Золотого Кубка КОНКАКАФ (1967, 2007, 2021), срібло Ліги націй КОНКАКАФ (2019), срібло Копа Америка (1993, 2001)

Тренер: Херардо Мартіно (Аргентина)

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Едсон Альварес (35 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 1,90

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 135,00

Мексиканці є постійними гостями на Мундіалях. Ба більше, країна двічі приймала турнір, де і досягала чвертьфіналів. А починаючи з 1994 року "Ель Трі" стабільно виходять у плей-офф, де так само стабільно вилітають одразу ж на стадії 1/8 фіналу.

Схоже, цього року перевершити цей показник у мексиканців теж навряд чи вдасться, адже вихід з другого місця, скоріш за все, виведе Мексику на французів. Втім команді ще треба пройти поляків у групі.

Звісно, у "Ель Трі" нема таких зірок як Роберт Левандовскі. Найкращого бомбардира в історії збірної Хав'єра Ернандеса тренер вирішив не викликати у стан, тому в атаці надія на Хіменеса з Вулверхемптона та Лосано з Наполі.

Якщо останній добре виступає в Серії А і постійно виходить на поле, то у Рауля почались проблеми з результативністю після важкої травми торік. У центрі поля є зірка з Аякса Едсон Альварес, а також досвідчений Андерс Гуардадо з Бетіса.



Мексика готується до ЧС-2022 / інстаграм збірної

Ну а на воротах взагалі буде досвідчений гравець, адже всім трьох кіперам більше 35 років. Основним має стати Очоа, який поїхав вже на четвертий для себе Мундіаль.

Персона тренера також викликає питання. Херардо Мартіно досягав успіху у Парагваї та навіть виводив цю збірну у фінал Копа Америка. Втім на більш високому рівні коуч себе не проявив – ані у Барселоні, ані у рідній збірній Аргентини.

Цікаво знати Не тільки перемоги: рекорди чемпіонатів світу, які можуть побити в Катарі-2022

Тому команда не вийти з групи цілком не може. Але це і провалом не варто вважати, адже ця збірна за своїм рівнем точно не сильніше своїх попередників на Мундіалях у XXI сторіччі.

ПОЛЬЩА

Рейтинг ФІФА: 26

Найвище досягнення на ЧС: бронза (1974, 1982)

Інші досягнення: 1/4 фіналу Євро (2016)

Тренер: Чеслав Міхневич

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Роберт Левандовскі (45 мільйонів доларів)

Прогноз Favbet на вихід з групи: 1,90

Прогноз Favbet на перемогу на ЧС-2022: 126,00

Найкращі часи поляків на ЧС залишились у 70-80 роках минулого сторіччя. Тоді вони двічі займали треті місця, а у командах феєрили Анджей Шармах, Гжегож Лято, Збігнев Бонек та інші.

Тепер же наші сусіди намагаються відновити колишню велич. Місцеві гравці активно закріплюються в клубах топ-ліги. Але головною зіркою і надією "Кадри" залишається голеадор Барселони Роберт Левандовскі.



Роберт Левандовскі та Гжегож Криховяк / Getty Images

Нападнику вже 34 роки, але його результативність продовжує вражати. Феєрить Роберт і у збірній, за яку забив вже аж 76 м'ячів в сумі. Для Левандовскі цей Мундіаль є чи не останнім шансом пошуміти на такому крупному турнірі.

Компанія у нього зібралась для цього солідна. Реанімував свою кар'єру Аркадіуш Мілік, який цієї осені чимало забивав за Ювентус. Продовжує залишатись лідером неймовірного Наполі Пьотр Зелінскі.

Варто побачити Катар витратив 4 мільярди доларів на стадіони до ЧС-2022: як вони виглядають і що з ними буде

В обороні продовжують заправляти досвідчені Глік та Беднарек. До того ж місцева федерація провела вражаючий "трансфер", знайшовши у правого бека Астон Вілли Меттью Кеша польське коріння. На воротах же так само непогано грає Войцех Щенсни.

Звісно, шанси поляків на медалі досить примарні, оскільки друге місце у групі виведе команду на Францію, скоріш за все. "Кадра" може навіть подумати і про перемогу в групі, але для цього треба обігравати у першому ж матчі мексиканців.

Розклад матчів групи С: