У всьому винний Шахтар: лідер нападу збірної Німеччини пропустить ЧС-2022

Тімо Вернер відіграв всього 18 хвилин у поєдинку із Шахтарем. Через травму німець залишиться без футболу як мінімум на два місяці.

У середу Шахтар поступився Лейпцигу у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. Ця перемога дозволила німцям вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Правда, була у "биків" і своя ложка дьогтю. У першому таймі травму отримав форвард Тімо Вернер. Німець був замінений на Еміля Форсберга, а у четвер пройшов обстеження.

За його результатом Тімо розірвав зв’язку лівої щиколотки. Ймовірно, він її отримав після підкату від капітана Шахтаря Тараса Степаненка. Як повідомляють у клубі, Вернер буде поза грою до кінця року.

Таким чимно, нападник пропустить чемпіонат світу, який з 20 листопада по 18 грудня пройде в Катарі. 26-річний Вернер виступає за Бундестім з 2017 року.

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За цей час Тімо награв 55 матчів, забивши 24 голи. Разом з командою він виграв Кубок Конфедерацій-2017. Цього літа Вернер повернувся до Лейпцига з Челсі та відзначився 9 голами у 16-ти іграх.

. На ЧС-2022 Німеччина зіграє у групі Е, де буде протистояти Японії (23 листопада), Іспанії (27 листопада) та Коста-Риці (1 грудня). На минулому Мундіалі Бундестім не вийшли з групи.