CIES склав рейтинг, вирахувавши коефіцієнт спортивної сили для кожного клубу у всьому світі, з яким потім співвідносяться хвилини, зіграні футболістами.

До слова Академії Шахтаря і Динамо – найкращі у Європі

Враховувався рейтинг чемпіонатів з виступів команд із них у єврокубках за останні 5 років.

Двоє українців – серед найкращих

Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний посів 2 місце серед польових футболістів, які народилися 2002-го. Його коефіцієнт склав 78,7 балів при 4736 зіграних хвилинах. У лідера – хавбека Аякса Раяна Гравенберха – 80,21 бала при 4 365 хвилинах на полі.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін – другий серед воротарів, народжених 2001-го. Його коефіцієнт – 56,1 при 3330 зіграних хвилинах. Лідер Ерсін Дестаноглу з Бешикташа, у нього 64,5 балів при 3 780 хвилинах.